Bilim ve TeknolojiDünya

Google’dan Hindistan’a 10 milyar dolarlık yatırım

13 Temmuz 2020
Google, Hindistan, Google CEO'su Sundar Pichai, 10 milyar dolar

Arama motoru Google Hindistan’a önümüzdeki 5 yılda 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Google CEO’su Sundar Pichai, yatırım kararı ile ilgili olarak “Bu karar bizim Hindistan’ın geleceğine ve dijital ekonomilerine olan inancımızı gösteriyor” dedi.

Google, interneti daha kolay ulaşılabilir ve daha kullanışlı hale getirebilme planları çerçevesinde Hindistan’a 5 yılda 10 milyar dolar yatırım yapmayı öngörüyor.

Pichai, söz konusu yatırımın tek bir noktada toplanmayacağını ve farklı sermaye yatırımları, iş birlikleri, operasyon, altyapı ve çevre yatırımları olarak gerçekleştirileceğini kaydetti.

Pichai, Google’ın Hindistan’da yapay zekâ ve eğitim gibi başka alanlara da odaklanacağını söyledi.

Planlanan yatırım Google’ın yazılım ve uygulama büyümesine odaklanan ‘dijitalleşme fonu’ olarak adlandırılan bir fon aracılığıyla yapılacak.


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