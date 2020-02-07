Türkiye

Pegasus, CNN Türk’e kazayı yorumlayan eski savaş pilotu Altan’ı işten çıkardı

7 Şubat 2020

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan yolcu uçağının parçalara ayrılmasıyla 179 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti. CNN Türk’e bağlandıktan sonra yayından alınan eski savaş pilotu Bahadır Altan’ın Pegasus Havayolları’ndaki işinden çıkarıldı.

Pegasus Havayolları’nda eğitmen ve kontrol hocası olarak çalışan Bahadır Altan, uçak kazası sonrası yaptığı açıklamaların ardından işten çıkarıldığını söyledi.

Twitter’dan açıklama yapan Altan“Freni patlamış kamyon düzeni suçluyu buldu! Pegasus iş akdimi fesh etti. Hakikatı gizlemeye gücünüz yetmez. Ne vız gelen tehditleriniz, ne işten atmalarınız bizi susturamaz. Bu ülkeyi uçurumunuza teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

​Altan, kazanın ardından bağlandığı CNN Türk canlı yayınında “Ülke olarak bir duralım. Biz hala 3. havalimanındayız, hala ‘kanal’ açıyoruz. Ülke freni patlamış kamyon gibi. Proje üstüne proje üretme yerine biraz aklıselim gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

 



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