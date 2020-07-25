Pedallar Benon Dervişler anısına İskele’de dönecek

KKTC Bisiklet Federasyonu yarın merhum sporcu Benon Dervişler anısına bisiklet yarışı düzenleyecek. Benon Dervişler İskele Yol Bisiklet Yarışı’na kayıt yaptıran lisanslı sporcuların listesi federasyon sitesinden yayınlandı.

Bu yıl 24’üncüsü düzenlenecek yarışma Noyanlar Royal Sun Residance İskele’de başlayacak. 3 farklı mesafeden gerçekleşecek yarışta herkes için bisiklet (HİB) kategorisinde lisanslı olmayan sporcular da pedal çevirecek. “Parkur 1”de büyük erkek ve genç erkekler 106.95 kilometre bisiklet sürecek. “Parkur 2”de Kadınlar, Yıldız A, Master 1 (35+), Master 2 (45+) ve HİB erkekler 60.95 kilometre pedal basacak. “Parkur 3”te ise Yıldız B ve HİB kadınlar 26.25 kilometrede yarışacak.

Organizasyonun startı 07:00’da verilecek.

Yarışın kayıt listesi şöyle: