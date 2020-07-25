Spor

Pedallar Benon Dervişler anısına İskele’de dönecek

25 Temmuz 2020
Benon Dervişler İskele Yol Bisiklet Yarışı

KKTC Bisiklet Federasyonu yarın merhum sporcu Benon Dervişler anısına bisiklet yarışı düzenleyecek. Benon Dervişler İskele Yol Bisiklet Yarışı’na kayıt yaptıran lisanslı sporcuların listesi federasyon sitesinden yayınlandı.

Bu yıl 24’üncüsü düzenlenecek yarışma Noyanlar Royal Sun Residance İskele’de başlayacak. 3 farklı mesafeden gerçekleşecek yarışta herkes için bisiklet (HİB) kategorisinde lisanslı olmayan sporcular da pedal çevirecek. “Parkur 1”de büyük erkek ve genç erkekler 106.95 kilometre bisiklet sürecek. “Parkur 2”de Kadınlar, Yıldız A, Master 1 (35+), Master 2 (45+) ve HİB erkekler 60.95 kilometre pedal basacak. “Parkur 3”te ise Yıldız B ve HİB kadınlar 26.25 kilometrede yarışacak.

Organizasyonun startı 07:00’da verilecek.

Yarışın kayıt listesi şöyle:

Mevlüt Görkem CeylanYILDIZ BERKEKVelo Cypri
Kerem PekmezYILDIZ BERKEKVelo Cypri
Arcan KuzhanYILDIZ BERKEKVelo Cypri
Hüseyin Güray KemaneciYILDIZ BERKEKGreen Pedal
Asım Erk CellatoğluYILDIZ BERKEKGreen Pedal
Arda Hayrettin AlçınerYILDIZ BERKEKGreen Pedal
Alkan KanısoyYILDIZ BERKEKGreen Pedal
Can ErgünYILDIZ BERKEKGreen Pedal
Osman Yusuf CevizliYILDIZ BERKEKFERDİ
Enes TekkanatYILDIZ BERKEKFERDİ
Emre KaplanYILDIZ BERKEKFERDİ
Demir BerovaYILDIZ BERKEKBSD
Salih KonarYILDIZ BERKEKA Takımı
Mehmet Salih ÇeliktenYILDIZ AERKEKVelo Cypri
Ömer AltunçYILDIZ AERKEKGreen Pedal
Hasan HocaYILDIZ AERKEKGreen Pedal
Dogaç ZorluYILDIZ AERKEKGreen Pedal
Kalender ÇelebciMASTER 2ERKEKVelo Cypri
Mehmet BeyazMASTER 2ERKEKNHG
Ersan KarayeğenMASTER 2ERKEKNHG
Özgür GülhanMASTER 2ERKEKGreen Pedal
Eşref OnbaşıoğluMASTER 2ERKEKGreen Pedal
Emre ÖzenMASTER 2ERKEKGreen Pedal
Bilal BitirimMASTER 2ERKEKGreen Pedal
Şükrü GünsoyMASTER 2ERKEKFERDİ
Ali SükanMASTER 2ERKEKFERDİ
Ecvet OrhonMASTER 2ERKEKBSD
Ali ŞekerciMASTER 2ERKEKBSD
Şevki AhcıhocaMASTER 2ERKEKASPAVA
Murat ÇiftçiMASTER 2ERKEKASPAVA
Kazım BeyoğluMASTER 2ERKEKASPAVA
Tuğrul SerdengeçtiMASTER 2ERKEKASPAVA
Mehmet Metin ŞenovaMASTER 2ERKEKA Takımı
Salih KopcaMASTER 1ERKEKVelo Cypri
Hüseyin EsenginMASTER 1ERKEKVelo Cypri
Eral AşinaMASTER 1ERKEKVelo Cypri
Şevket TürelMASTER 1ERKEKNHG
Serhat AlışkanMASTER 1ERKEKNHG
Sinan ArkarMASTER 1ERKEKGreen Pedal
Onur İstillozluMASTER 1ERKEKGreen Pedal
Mehmet ÖzboranMASTER 1ERKEKGreen Pedal
Mehmet ÖngünMASTER 1ERKEKGreen Pedal
Mehmet YavuzhanMASTER 1ERKEKFERDİ
Kemal EkdalMASTER 1ERKEKFERDİ
Hüseyin TaşpınarMASTER 1ERKEKFERDİ
Buğra CömertMASTER 1ERKEKFERDİ
Bora ErnazMASTER 1ERKEKFERDİ
Ali AlibabaMASTER 1ERKEKFERDİ
Serkan KuzhanMASTER 1ERKEKBSD
Kemal PalazMASTER 1ERKEKBSD
Fatih TerziMASTER 1ERKEKBSD
Kamil PehlivanoğluMASTER 1ERKEKASPAVA
Bora ŞenMASTER 1ERKEKA Takımı
Kemal AvcıMASTER 1ERKEKA Takımı
Ersan serinyürekMASTER 1ERKEKA Takımı
Yıldıray PekmezGENÇERKEKVelo Cypri
Şevket HançerliGENÇERKEKVelo Cypri
Mustafa YüzçelikGENÇERKEKVelo Cypri
İzzet Samet DesteGENÇERKEKVelo Cypri
Çağın TosunGENÇERKEKVelo Cypri
Berk HançerliGENÇERKEKVelo Cypri
Arkın KonarGENÇERKEKA Takımı
Berk BağrıkaraBÜYÜKERKEKYDÜ
Tuğberk KopçaBÜYÜKERKEKVelo Cypri
Erkan GüngörBÜYÜKERKEKVelo Cypri
Erdoğan HammaloğluBÜYÜKERKEKVelo Cypri
Altan YavuzBÜYÜKERKEKVelo Cypri
Soner AkbaşBÜYÜKERKEKGreen Pedal
Mehmet SoymanBÜYÜKERKEKGreen Pedal
İzzet Şahin İçenBÜYÜKERKEKGreen Pedal
Bilal CeralBÜYÜKERKEKGreen Pedal
İsmet PireBÜYÜKERKEKFERDİ
Hasan ŞentürkBÜYÜKERKEKFERDİ
Ege KörceğezBÜYÜKERKEKFERDİ
Hüseyin İlker ErçenBÜYÜKERKEKFERDİ
Sevim YıldızBÜYÜKKADINFERDİ
Hüseyin KumlutepeBÜYÜKERKEKCypcursion
Ayşa KüçükakçaBÜYÜKKADINARES
Hasan ÖzseyhanMASTER 1ERKEKA Takımı
Anoosheh IravanianBÜYÜKKADINA Takımı


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