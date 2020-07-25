Pedallar Benon Dervişler anısına İskele’de dönecek
KKTC Bisiklet Federasyonu yarın merhum sporcu Benon Dervişler anısına bisiklet yarışı düzenleyecek. Benon Dervişler İskele Yol Bisiklet Yarışı’na kayıt yaptıran lisanslı sporcuların listesi federasyon sitesinden yayınlandı.
Bu yıl 24’üncüsü düzenlenecek yarışma Noyanlar Royal Sun Residance İskele’de başlayacak. 3 farklı mesafeden gerçekleşecek yarışta herkes için bisiklet (HİB) kategorisinde lisanslı olmayan sporcular da pedal çevirecek. “Parkur 1”de büyük erkek ve genç erkekler 106.95 kilometre bisiklet sürecek. “Parkur 2”de Kadınlar, Yıldız A, Master 1 (35+), Master 2 (45+) ve HİB erkekler 60.95 kilometre pedal basacak. “Parkur 3”te ise Yıldız B ve HİB kadınlar 26.25 kilometrede yarışacak.
Organizasyonun startı 07:00’da verilecek.
Yarışın kayıt listesi şöyle:
|Mevlüt Görkem Ceylan
|YILDIZ B
|ERKEK
|Velo Cypri
|Kerem Pekmez
|YILDIZ B
|ERKEK
|Velo Cypri
|Arcan Kuzhan
|YILDIZ B
|ERKEK
|Velo Cypri
|Hüseyin Güray Kemaneci
|YILDIZ B
|ERKEK
|Green Pedal
|Asım Erk Cellatoğlu
|YILDIZ B
|ERKEK
|Green Pedal
|Arda Hayrettin Alçıner
|YILDIZ B
|ERKEK
|Green Pedal
|Alkan Kanısoy
|YILDIZ B
|ERKEK
|Green Pedal
|Can Ergün
|YILDIZ B
|ERKEK
|Green Pedal
|Osman Yusuf Cevizli
|YILDIZ B
|ERKEK
|FERDİ
|Enes Tekkanat
|YILDIZ B
|ERKEK
|FERDİ
|Emre Kaplan
|YILDIZ B
|ERKEK
|FERDİ
|Demir Berova
|YILDIZ B
|ERKEK
|BSD
|Salih Konar
|YILDIZ B
|ERKEK
|A Takımı
|Mehmet Salih Çelikten
|YILDIZ A
|ERKEK
|Velo Cypri
|Ömer Altunç
|YILDIZ A
|ERKEK
|Green Pedal
|Hasan Hoca
|YILDIZ A
|ERKEK
|Green Pedal
|Dogaç Zorlu
|YILDIZ A
|ERKEK
|Green Pedal
|Kalender Çelebci
|MASTER 2
|ERKEK
|Velo Cypri
|Mehmet Beyaz
|MASTER 2
|ERKEK
|NHG
|Ersan Karayeğen
|MASTER 2
|ERKEK
|NHG
|Özgür Gülhan
|MASTER 2
|ERKEK
|Green Pedal
|Eşref Onbaşıoğlu
|MASTER 2
|ERKEK
|Green Pedal
|Emre Özen
|MASTER 2
|ERKEK
|Green Pedal
|Bilal Bitirim
|MASTER 2
|ERKEK
|Green Pedal
|Şükrü Günsoy
|MASTER 2
|ERKEK
|FERDİ
|Ali Sükan
|MASTER 2
|ERKEK
|FERDİ
|Ecvet Orhon
|MASTER 2
|ERKEK
|BSD
|Ali Şekerci
|MASTER 2
|ERKEK
|BSD
|Şevki Ahcıhoca
|MASTER 2
|ERKEK
|ASPAVA
|Murat Çiftçi
|MASTER 2
|ERKEK
|ASPAVA
|Kazım Beyoğlu
|MASTER 2
|ERKEK
|ASPAVA
|Tuğrul Serdengeçti
|MASTER 2
|ERKEK
|ASPAVA
|Mehmet Metin Şenova
|MASTER 2
|ERKEK
|A Takımı
|Salih Kopca
|MASTER 1
|ERKEK
|Velo Cypri
|Hüseyin Esengin
|MASTER 1
|ERKEK
|Velo Cypri
|Eral Aşina
|MASTER 1
|ERKEK
|Velo Cypri
|Şevket Türel
|MASTER 1
|ERKEK
|NHG
|Serhat Alışkan
|MASTER 1
|ERKEK
|NHG
|Sinan Arkar
|MASTER 1
|ERKEK
|Green Pedal
|Onur İstillozlu
|MASTER 1
|ERKEK
|Green Pedal
|Mehmet Özboran
|MASTER 1
|ERKEK
|Green Pedal
|Mehmet Öngün
|MASTER 1
|ERKEK
|Green Pedal
|Mehmet Yavuzhan
|MASTER 1
|ERKEK
|FERDİ
|Kemal Ekdal
|MASTER 1
|ERKEK
|FERDİ
|Hüseyin Taşpınar
|MASTER 1
|ERKEK
|FERDİ
|Buğra Cömert
|MASTER 1
|ERKEK
|FERDİ
|Bora Ernaz
|MASTER 1
|ERKEK
|FERDİ
|Ali Alibaba
|MASTER 1
|ERKEK
|FERDİ
|Serkan Kuzhan
|MASTER 1
|ERKEK
|BSD
|Kemal Palaz
|MASTER 1
|ERKEK
|BSD
|Fatih Terzi
|MASTER 1
|ERKEK
|BSD
|Kamil Pehlivanoğlu
|MASTER 1
|ERKEK
|ASPAVA
|Bora Şen
|MASTER 1
|ERKEK
|A Takımı
|Kemal Avcı
|MASTER 1
|ERKEK
|A Takımı
|Ersan serinyürek
|MASTER 1
|ERKEK
|A Takımı
|Yıldıray Pekmez
|GENÇ
|ERKEK
|Velo Cypri
|Şevket Hançerli
|GENÇ
|ERKEK
|Velo Cypri
|Mustafa Yüzçelik
|GENÇ
|ERKEK
|Velo Cypri
|İzzet Samet Deste
|GENÇ
|ERKEK
|Velo Cypri
|Çağın Tosun
|GENÇ
|ERKEK
|Velo Cypri
|Berk Hançerli
|GENÇ
|ERKEK
|Velo Cypri
|Arkın Konar
|GENÇ
|ERKEK
|A Takımı
|Berk Bağrıkara
|BÜYÜK
|ERKEK
|YDÜ
|Tuğberk Kopça
|BÜYÜK
|ERKEK
|Velo Cypri
|Erkan Güngör
|BÜYÜK
|ERKEK
|Velo Cypri
|Erdoğan Hammaloğlu
|BÜYÜK
|ERKEK
|Velo Cypri
|Altan Yavuz
|BÜYÜK
|ERKEK
|Velo Cypri
|Soner Akbaş
|BÜYÜK
|ERKEK
|Green Pedal
|Mehmet Soyman
|BÜYÜK
|ERKEK
|Green Pedal
|İzzet Şahin İçen
|BÜYÜK
|ERKEK
|Green Pedal
|Bilal Ceral
|BÜYÜK
|ERKEK
|Green Pedal
|İsmet Pire
|BÜYÜK
|ERKEK
|FERDİ
|Hasan Şentürk
|BÜYÜK
|ERKEK
|FERDİ
|Ege Körceğez
|BÜYÜK
|ERKEK
|FERDİ
|Hüseyin İlker Erçen
|BÜYÜK
|ERKEK
|FERDİ
|Sevim Yıldız
|BÜYÜK
|KADIN
|FERDİ
|Hüseyin Kumlutepe
|BÜYÜK
|ERKEK
|Cypcursion
|Ayşa Küçükakça
|BÜYÜK
|KADIN
|ARES
|Hasan Özseyhan
|MASTER 1
|ERKEK
|A Takımı
|Anoosheh Iravanian
|BÜYÜK
|KADIN
|A Takımı