Pazartesi yüz yüze eğitim başlıyor

Anaokul, ilk okul birinci ve ikinci sınıfları Pazartesi günü yüz yüze eğitim başlayabilir.
Bakanlar Kurulu, toplantısının bitmesinin ardından Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir özel okulun müdür muavininin online ders (uzaktan eğitim) sırasında öğrencilere “pazartesi okulumuzda görüşüyoruz” demesi Bakanlar Kurulu’nda yüz yüze eğitim ile ilgili yeni karar alındığını ortaya çıkardı.
Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapılmazken konunun Bilim Kurulu onayına sunulduğu da gelen bilgiler arasında.
Lefkoşa’da bir özel okul velilerle paylaştığı bilgilendirme SMS’si şöyle:
Değerli velilerimiz, bakanlığımızın aldığı karar doğrultusunda Pazartesi günü yüz yüze eğitimimize başlıyoruz.. Bu konu ile ilgili tüm detayları daha sonra sizlerle paylaşacağız. Anlayışınız için hepinize teşekkür ederiz.