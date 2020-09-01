KıbrısManşet

Pazartesi yüz yüze eğitim başlıyor

1 Eylül 2020
yüz yüze eğitim

Anaokul, ilk okul birinci ve ikinci sınıfları Pazartesi günü yüz yüze eğitim başlayabilir.

Bakanlar Kurulu, toplantısının bitmesinin ardından Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir özel okulun müdür muavininin online ders (uzaktan eğitim) sırasında öğrencilere “pazartesi okulumuzda görüşüyoruz” demesi Bakanlar Kurulu’nda yüz yüze eğitim ile ilgili yeni karar alındığını ortaya çıkardı.

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapılmazken konunun Bilim Kurulu onayına sunulduğu da gelen bilgiler arasında.

Lefkoşa’da bir özel okul velilerle paylaştığı bilgilendirme SMS’si şöyle:

Değerli velilerimiz, bakanlığımızın aldığı karar doğrultusunda Pazartesi günü yüz yüze eğitimimize başlıyoruz.😊🙏. Bu konu ile ilgili tüm detayları daha sonra sizlerle paylaşacağız. Anlayışınız için hepinize teşekkür ederiz.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Siyasi partilerce aday belirlemek için son gün yarın

Siyasi partilerce aday belirlemek için son gün yarın

31 Ağustos 2020
Photo of Ataoğlu: Manipülasyon kokan bir anket!

Ataoğlu: Manipülasyon kokan bir anket!

31 Ağustos 2020
Photo of Erhürman: Sarayönü’nde oturup kalmayan Cumhurbaşkanlığı gerek

Erhürman: Sarayönü’nde oturup kalmayan Cumhurbaşkanlığı gerek

31 Ağustos 2020
Photo of Özersay: Örtülü ödenek sporcu ve sanatçılara harcanacak

Özersay: Örtülü ödenek sporcu ve sanatçılara harcanacak

31 Ağustos 2020
Photo of EL-SEN: KIB-TEK olmazsa üretim olmaz… Kuruma sahip çıkalım

EL-SEN: KIB-TEK olmazsa üretim olmaz… Kuruma sahip çıkalım

31 Ağustos 2020
Photo of Nicosia Finance: Ölü doğmuş bir yasa

Nicosia Finance: Ölü doğmuş bir yasa

31 Ağustos 2020
Photo of Parayı aldı şirkete vermedi

Parayı aldı şirkete vermedi

31 Ağustos 2020
Photo of Günsel: Müvekkilim kendini korumak için ateş açtı

Günsel: Müvekkilim kendini korumak için ateş açtı

31 Ağustos 2020
Photo of Çavuşoğlu: Tüm öğrencilere maske ve el dezenfektanı dağırılacak

Çavuşoğlu: Tüm öğrencilere maske ve el dezenfektanı dağırılacak

31 Ağustos 2020
Photo of Gürcafer: Oldu olacak bırakın ülkeyi de Taşyapı Şirketi yönetsin!

Gürcafer: Oldu olacak bırakın ülkeyi de Taşyapı Şirketi yönetsin!

31 Ağustos 2020
Başa dön tuşu
Kapalı