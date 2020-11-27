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Pazar hariç önümüzdeki hafta sağanak yağmurlu geçecek

27 Kasım 2020
yağışlı hava





KKTC’de, Pazar günü hariç, önümüzdeki bir haftanın gök gürültülü ve sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin  28 Kasım – 4 Aralık  tarihlerini kapsayan raporuna göre, Ülke, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi  altında kalacak.
Önümüzdeki 7 gün boyunca en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 19 – 22  derece dolaylarında  seyredecek.
Rüzgar ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette  zaman zaman kuvvetli olarak   esecek.





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27 Kasım 2020

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