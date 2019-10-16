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Pazar gününe kadar yer yer sağanak bekleniyor

16 Ekim 2019
sağanak

Pazar gününe kadar yer yer sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 17 – 23 Ekim tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın, Cuma ve Cumartesi günleri, yer yer sağanak yağış olacak. Daha sonraki günler ise parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, yarın Kuzey ve Doğu, diğer günler Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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