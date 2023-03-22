Pazar gününe kadar sağanak yağış bekleniyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Pazar gününe kadar sağanak yağış bekleniyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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kktc hava durumu yağmur

Pazar gününe kadar sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 23-29 Mart tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.


Hava, Pazar gününe kadar gökgürültülü sağanak yağışlı diğer günler parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle İç kesimler ve Sahillerde 19 – 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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Tags:Havahava durumukıbrısYağmur
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