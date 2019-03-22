Hava DurumuKıbrıs

Pazar gün sağanak yağmur bekleniyor

22 Mart 2019
hava durumu

Meteoroloji Dairesi, Pazar günü sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 23-29 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz periyodun ilk günü yüksek basınç sistemi ile ılık, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava, Pazar günü parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, diğer günlerde ise genellikle parçalı zamanla az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk günü 21-24, diğer günlerde ise 16- 19 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar, periyodun ilk yarısında Kuzeyli, ikinci yarısında Güneyli yönlerden orta kuvvette, Pazar günü ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

 

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