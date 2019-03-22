Dolar/TL, ABD Merkez Bankası’nın en az bu yıl sonuna kadar faiz artırmayacağı açıklamasıyla sert gerilese de yerel seçim öncesi lokallerin artan döviz talebi ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik endişelerle yeniden yükselişe geçti.

ABD Merkez Bankası’nın, faizlerin en az bu yıl boyunca mevcut seviyesi olan yüzde 2.25 ile yüzde 2.50 arasında kalacağı mesajı gelişmekte olan ülke para birimlerine destek oldu. TL’de ise Fed kararları ilk etki olarak sert değer kazancına neden olsa da bu kazanımların neredeyse tamamı ortadan kalkmış durumda.

Türk Lirası; Türkiye ABD ilişkilerine yönelik endişeler başta olmak üzere lokallerin 6 aydır aralıksız her hafta devam eden döviz alımlarının da etkisiyle dün dolar karşısında kazanımlarını koruyamayan tek gelişmekte olan ülke para birimi oldu.

Dolar/TL, Fed kararı öncesi 5.4850 civarında işlem görürken, karar sonrası gece saatlerinde 5.4069’a kadar gerilese de dün günü 5.46’nın hemen üzerinde tamamlayarak neredeyse Fed öncesi seviyelere yeniden yükselmiş oldu. Kur bugün saat 10:25’de 5.4760 seviyesinde yer aldı. Aynı saatte euro/TL 6.2380’de bulunuyor.

‘HER DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI OLARAK GÖRÜLÜYOR’

Dünya gazetesinin aktardığına göre, bankacılar dün ‘dolar/TL’deki düşüşü sınırlayan en önemli etken’ sözleriyle ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeleri öne çıkarırken bunun yanında İsrail-Suriye arasındaki Golan Tepeleri’ne yönelik açıklamalar da bölgede jeopolitik endişelerin kısa sürede sona ermeyeceğini gösterdi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “ABD ile ilişkileri daha kötü bir noktaya götürebilecek yeni bir gelişme İsrail Suriye arasındaki Golan Tepeleri’ne yönelik egemenlik tartışması olacak. Bunun ötesinde yerel seçimleri bekleyen piyasalarda lokallerin dövize her geçen gün daha da yöneldiğini görüyoruz. Makro gelişmeler de henüz piyasa dostu diyebileceğimiz boyutta değil” dedi ve ekledi:

“Dolayısıyla bugünlerde TL açısından iyimser olmak çok zor. Teknik olarak dolar/TL’de aşağı yön mümkün olsa da özellikle lokallerin döviz talebine baktığımızda beklentilerdeki bozulma düzelmeden bir iyimserlikten bahsetmek oldukça zor. Çünkü yereller şu an her düşüşü yeni bir alım fırsatı olarak görüyorlar. Bunun için önce seçimlerin sonuçlanması gerekecek.”

ABD İLE İLİŞKİLER VE TIRMANAN F-35 GERİLİMİ

Reuters’da dün sabah yayımlanan özel habere göre ABD’li yetkililer Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının verilmesi hazırlıklarının yakında askıya alınabileceğini belirtti. Atılması halinde bu adım, Washington’un Ankara’nın aynı anda hem F-35 uçaklarına hem de Rusya’nın S-400 hava savunma sistemine sahip olamayacağına dair şimdiye kadar verdiği en güçlü sinyal olacak.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in 1967 yılında Suriye’den ele geçirdiği Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma zamanının geldiğini belirtti. Trump, ABD politikasında önemli bir değişikliği yansıtan bu açıklamasıyla İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya 9 Nisan’da yapılacak seçimlerde yeniden seçilmek için kampanya yürüttüğü bir ortamda destek verdi.

VATANDAŞIN DÖVİZ MEVDUATI REKOR KIRDI

Lokallerin devam eden döviz talebi de kurdaki olası düşüşleri engelleyen önemli bir neden olmaya devam ediyor. Yaklaşık altı aydır döviz birikimlerini kesintisiz artırmaya devam eden bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 15 Mart haftasında 1.64 milyar dolar artışla 105.7 milyar dolar ile tarihi zirveye yükseldi.

TCMB verilerine göre bireysellerin yanında kurumsalları da içeren yurt içi yerleşiklerin toplam kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları ise 15 Mart ile biten haftada 4 milyar dolar artışla 175.8 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.