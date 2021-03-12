Pazar akşamından itibaren 4 gün yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, pazar günü akşam saatlerinden itibaren çarşamba gününe kadar 4 gün yağmur beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını açıkladı.

Buna göre hava yarın, açık ve az bulutlu, pazar parçalı çok bulutlu, akşam saatleri yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Pazartesi, salı, çarşamba günleri yer yer sağanaklar beklenirken, perşembe yağmurlu hava yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak. Cuma hava parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18 – 21 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.