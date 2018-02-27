Patates ekilen araziler yarına kadar beyan edilmeli

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ocak ayı içerisinde İlkbahar Patates ekimi yapılan arazilerin yarına kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilmesi gerektiğini duyurdu.

Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, patates başvuru formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Daireleri’nden temin edilebileceğini kaydetti.

Açıklamada, patates “Başvuru Formları”nın Genel Tarım Sigortası Fonu’nda “ Teslim Alma Fişi ” karşılığında alınacağı kaydedildi.