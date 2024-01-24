Park halindeki araçlardan hırsızlık yapan kişi tutuklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Ocak 24, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Park halindeki araçlardan hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
Park halindeki araçlardan hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Gönyeli’de park halinde olan iki farklı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  17-18 Ocak tarihleri arasında Gönyeli’de bir evin önündeki kaldırımda park halinde bulunan salon araç içerisinden hırsızlık yapılması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak J.H.P.K. (E-24) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma kapsamında J.H.P.K.’nin  22 Ocak tarihinde de yine Gönyeli’de bir evin önündeki kaldırımda park halinde bulunan başka bir salon araç içerisinde muhafaza edilen  toplam 1000 euro ile 3.000 TL nakit parayı da çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs Poliste tutuklu bulunuyor.


Öte yandan, 13 Ocak tarihinde Girne’de bir evde misafir olarak bulunan H.İ.İ.’nin (E-23), ev sakininin çantasından 400 stg ile yatak odasındaki dolaptan 1700 ABD doları nakit parayı çaldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine getirilmesi üzerine H.İ.İ. tespit edilerek tutuklandı.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Arabahırsızlık
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar