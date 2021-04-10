Park halinde bulunan araca çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 17.30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Akın Apaydınlı (E-53), yönetimindeki RHA 4073 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Alpet trafik ışıklarını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp, banket içerisinde park halinde bulunan PJ 860 plakalı araca çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç dere yatağına düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.