Paris’te saldırı ihbarı: Eyfel Kulesi boşaltıldı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Eyfel Kulesi saldırı ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Bölge güvenlik çemberine alındı.

Ülkenin simge yapılarından Eyfel Kulesi’nde saldırı ihbarı yapıldı. İhbarın ardından Eyfel Kulesi boşaltıldı ve yapı güvenlik çemberine alındı.

Polis, güvenlik çemberine aldığı bölgede arama çalışmalarına başladı.

Öte yandan Reuters’a konuşan Eyfel Kulesi Basın Ekibi tahliyenin nedenine ilişkin kesin bir bilgi vermedi. AP ajansına konuşan iki polis ise bomba ihbarı bilgisini doğruladı.

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