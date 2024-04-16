Paris Olimpiyatları’nın ateşi Olimpia’dan yola çıktı

Paris Olimpiyatları’nın ateşi Yunanistan’daki antik Olimpia’dan yola çıktı.

Yakılan ateşle birlikte 26 Temmuz’daki açılış törenine kadar üç ay sürecek meşale turu da başladı.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın kutsal ateşi, oyunların doğum yeri olan antik Olympia’da yakıldı.

Gökyüzünün bulutlu olması antik Yunan rahibesi kılığına girmiş bir oyuncunun gümüş meşaleyi güneşle tutuşturduğunu simgeleyen geleneksel törene gölge düşürdü.

Bunun yerine meşaleyi tutuşturmak için son prova sırasında aynı noktada yakılan yedek alev kullanıldı.

“Olimpiyat ateşi umudun sembolü”

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ateşin yakıldığı törende bir konuşma yaptı.

Bach konuşmasında artan savaş çatışmaların insanları her gün karşılaştıkları nefret, saldırganlık ve olumsuz haberlerden bıktırdığını belirterek “Bizi bir araya getirecek, birleştirecek ve bize umut verecek bir şeyin özlemini çekiyoruz. Bugün yaktığımız Olimpiyat ateşi bu umudun sembolüdür.” dedi.

Bach daha önce iki kez olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak olan Paris’te bu yılki oyunların iki yeni kilometre taşı oluşturacağına dikkat çekti.

Bunlardan ilkinin reformlar olduğunu belirten Bach “Olimpiyat ateşi, başından sonuna kadar Olimpik Gündem reformlarımızdan ilham alan ilk Olimpiyat Oyunlarının üzerinde parlayacak.” diye konuştu.

İkinci olarak “Bu Olimpiyat Oyunları daha genç, daha kapsayıcı, daha kentsel ve daha sürdürülebilir olacak. Bunlar tam cinsiyet eşitliğine sahip ilk Olimpiyat Oyunları olacak, çünkü IOC kadın ve erkek sporculara yerlerin tam yüzde 50’sini tahsis etti” dedi.

Paris Olimpiyatları baş organizatörü Tony Estanguet, Paris 1900 Oyunlarında kadınların ilk kez yer aldığını hatırlattı.

Meşale turu

Meşalenin 26 Temmuz’daki açılış törenine kadar üç ay sürecek turu da yakılan ateşle birlikte başladı.

Meşale, Yunanistan’ı 11 gün boyunca dolaştıktan sonra 26 Nisan’da, 1896’da ilk modern oyunların düzenlendiği Atina’daki Panathenaic stadyumunda Paris Oyunları organizatörlerine resmen teslim edilecek.

Ertesi gün üç direkli gemi “Belem” ile Fransa’ya doğru yola çıkacak meşaleyi 150 bin kişinin 8 Mayıs’ta Marsilya Eski Limanı’ndaki törende karşılaması bekleniyor.

Milattan Önce 600 yıllarında Foça’nın Yunan yerleşimcileri tarafından kurulan Marsilya, Olimpik yelken yarışmalarına ev sahipliği yapacak.