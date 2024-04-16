Gürcistan meclisinde yumruklu kavga - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 16, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Gürcistan meclisinde yumruklu kavga

Hakan Topaloğlu
Hakan Topaloğlu
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Gürcistan meclisinde, hükümetin yasalaştırmak istediği “yabancı etkinin şeffaflığı” yasa tasarısı görüşmesi yumruklarla bölündü.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi’nin meclis çoğunluk lideri Mamuka Mdinaradze parlamento hukuk komitesindeki oturumda tasarıyı savunurken, muhalif milletvekili Aleko Elisashvili kürsüye koşarak Mdinaradze’nin kafasına yumruk attı.


İlk yumruğun ardından olay iktidar ile muhalefet vekilleri arasında kavgaya döndü ve oturum sonlandırıldı.

Tasarının bugün görüşülmeye devam edileceği açıklandı.

 

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