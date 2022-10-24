Parçalı güneş tutulması yarın Kıbrıs’tan izlenebilecek

Bu yıl ikinci parçalı güneş tutulması yarın gerçekleşecek. Tutulma, Avrupa, kuzeydoğu Afrika ve Orta Asya’dan görüntülenebilecek. Kıbrıs’tan da görüntülenecek olan tutulma yerel saatle 14:03’te gerçekleşecek ve güneş yüzeyinin yüzde 36,16’sı ay tarafından kaplanacak.

Kasım’da ay tutulması var

Bu yıl ilk güneş tutulması 22 Nisan günü yaşanmıştı. Güneş tutulması, 2022’nin son güneş tutulması ancak genel olarak son tutulma olmayacak. 8 Kasım’da ay, Asya, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve kuzey ve doğu Avrupa’nın bazı bölgelerinden görülebilecek bir tam ay tutulmasında Dünya’nın gölgesinden geçecek. Bir sonraki güneş tutulması 20 Nisan 2023’te, ardından bir diğeri 14 Ekim 2023’te gerçekleşecek.

Güneş tutulması neden olur?

Güneş tutulması, Ay’ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay’ın Güneş’i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay’ın yeni ay evresinde olması ve Dünya’ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya’nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay’ın yörünge düzlemi ile Dünya’nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş’in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.