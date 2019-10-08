Kıbrıs

Para ve kambiyo kapsamında bir şahısa yasal işlem başlatıldı

8 Ekim 2019
Para kambiyo yasası

Ercan Havalimanı’nda, Y.G. (E-54), tasarrufundaki 27 bin 900 Euro nakit para ile yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Bir Yorum

  1. Casino’dan para kazanan turist pazar günü İstanbul’a uçuyorsa ne yapacak parayı burada birine mi bırakacak. Bir wv polo parası için komik şeyler bunlar. Casino bir makbuz yazacak ve bu makbuz koçanını da kötü amaçla kullanmasın diye caydırıcı yasal tedbir alınacak (casino kapatmaya kadar giden sert tedbirler) Uçakalanında birinci kontrol sonrası beyan edecek maliye memuruna %5 vergi ödeyip uçup gidecek. Sanki adam terör yapmış 100 defa gelmiş kaybetmiş 1 defa para kazanmış ne yapacağını bilmez adam gitti Ucakalanına da uçsun evine

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