Para ve kambiyo kapsamında bir şahısa yasal işlem başlatıldı

Ercan Havaliman\u0131\u2019nda, Y.G. (E-54), tasarrufundaki 27 bin 900 Euro nakit para ile yetkili makamlara bayan etmeden KKTC\u2019den \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapaca\u011f\u0131 s\u0131rada tespit edildi. \u015eah\u0131s hakk\u0131nda yasal i\u015flem ba\u015flat\u0131ld\u0131.
Bir Yorum
Casino’dan para kazanan turist pazar günü İstanbul’a uçuyorsa ne yapacak parayı burada birine mi bırakacak. Bir wv polo parası için komik şeyler bunlar. Casino bir makbuz yazacak ve bu makbuz koçanını da kötü amaçla kullanmasın diye caydırıcı yasal tedbir alınacak (casino kapatmaya kadar giden sert tedbirler) Uçakalanında birinci kontrol sonrası beyan edecek maliye memuruna %5 vergi ödeyip uçup gidecek. Sanki adam terör yapmış 100 defa gelmiş kaybetmiş 1 defa para kazanmış ne yapacağını bilmez adam gitti Ucakalanına da uçsun evine