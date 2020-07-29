Papaeripidis: Müzakereler yeniden başlasın

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Rum tarafının Kıbrıs sorunundaki ana muradının, “modası geçmiş” diye nitelediği garantilerden ve Türk askerinden “kurtulmuş, üçüncü ülkelerin askerî varlık göstermediği, bağımsız ve egemen bir devlet kuracak bir çözüm olduğunu” öne sürdü.

Alithia ve Haravgi Anastasiadis’in Dış Rumlar Konseyi’nin telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantısının dünkü açılışında yaptığı konuşmayı, Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamaya dayanarak aktardı.

“Kıbrıs sorununda şantaj taktiklerini ve tehdit altında müzakereyi kabul etmem söz konusu değil” ifadesini kullanan Anastasiadis, Türkiye’nin son dönemde Doğu Akdeniz’deki eylemlerine atıf yaptı ve bu eylemlerin bölgede “gerilimi tırmandırdığını, barışı ve istikrarı değersizleştirdiğini” öne sürdü.

Anastasiadis “bunları engellemenin tek yolunun, nihayet kararlı bir tavır sergilenerek Türkiye’ye bedel ödetecek uygun tedbirler uygulanması ve elini kolunu sallayarak hareket etmeye devam edemeyeceğinin açıkça belirtilmesi olduğunu” savundu.

Rum Yönetimi Başkanı, Perşembe günkü Paris ziyareti sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile “AB’nin Doğu Akdeniz’in güvenliğini başka unsurların eline bırakmasının önemli bir yanlış olacağı ve deniz bölgelerini ihlal edenlere yaptırım uygulanması gerektiği” ortak saptamasında bulunduklarını söyledi.

Anastasiadis, ana muradımız, modası geçmiş garantilerden ve işgal askerlerinden kurtulmuş, üçüncü ülkelerin askerî varlık göstermediği bağımsız ve egemen bir devlet kuracak bir çözümdür” ifadesini kullandı.

YUNANİSTAN VE LÜBNAN İLE DİASPORA KONULARINDA İŞBİRLİĞİ MEMORANDUMU

Haravgi ise, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun Dış Rumlar Konseyi’nde yaptığı konuşmada kayıplar meselesinin açık yara olmaya devam ettiğini söyleyerek, “şartlar (yeni tip koronavirüs salgınını) düzelir düzelmez Kıbrıs, Yunanistan ve Lübnan arasında diaspora konularında işbirliği memorandumu imzalanacak” dediğini yazdı.

Habere göre, zaman geçtikçe daha çok kayıp yakınının, sevdiklerinin akıbetine dair soru işaretleri ile ölüp gittiğini söyleyen Fotiu, Rum tarafının sunduğu Bin 510 kişilik kayıplar listesindeki 810 Rum ve Yunan’ın akıbetlerinin halen öğrenilemediğini söyledi, bu durumdan Türk tarafını sorumlu tuttu.

MÜZAKERELER YENİDEN BAŞLASIN…

Aynı gazete “Dış Rumlar Kıbrıs’ta Yeniden Birleşme İçin Müzakere İstiyor” başlıklı haberinde “Dış Rumlar Dünya Federasyonu (POMAK), “Kıbrıs Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi” (PSEKA) ile Dış Rumlar Dünya Federasyonu Gençliği” (NEPOMAK) çalışmalarının dün telekonferans yöntemiyle Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirildiğini yazdı.

Habere göre POMAK Başkanı Andreas Papaeripidis, Türkiye’nin faaliyetlerine ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “stratejik hedeflerine” atıf yaptığı konuşmasında, dış Rumlara, “yaşadığımız ülkelerde koordineli ve ikna edici olalım ki Erdoğan’ın hayalleri gerçek olmasın” çağrısı yaptı.

NEOPOMAK Başkanı Hristos Tuton bu yıl Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 60’ıncı kuruluş yıldönümü olacağını hatırlatarak “müzakerelerin devam ettiğini, Kıbrıs’ın yeniden birleştiğini görmek istiyoruz ancak Türkiye bir çözüm bulunmasına çabalamak yerine Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’inde kanunsuz eylemlerde diğer yasadışı faaliyetlerde bulunuyor” iddiasını ortaya attı.

Bu konuşmaların ardından Dış Rumlara Enerji Bakanlığı Genel Müdürü Stelios Himonas tarafından Rum Yönetiminin enerji politikası hakkında, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis de “kendi yetkisi dahilindeki” konular hakkında bilgi verdi.

Devamla Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın Dış Rumlardan sorumlu müsteşarı, Mısır’ın muhaceret ve diasporadan sorumlu bakanı, Yahudi Lobisi’nin israil’den sorumlu başkanı ile Ermenistan diaspora konuları yüksek komiserinin görüntülü mesajları yer aldı. Rum Dışişleri bakanı Nikos Hristodulidis dış politika konularına dair bilgiler verdi. Bugün de NEPOMAK kongresi yapılacak.