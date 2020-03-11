Panik“spor”

Ülkemizdeki koronavirüs salgını spor müsabakalarını da etkisi altına aldı

POZİTİF ÇIKAN VAKA SADECE 1: Ülkemizde dün yapılan resmi açıklama ile 1 kişide korona virüsü saptandığı açıklandı. Spor federasyonları haberi duyar duymaz lig müsabakalarını iptal etti. İptal etmeyen futbol neredeyse hain ilan edilecek. Otellerin bazıları karantinaya alınırken, bazı futbol takımlarının ise kampa gideceği haberleri hayret uyandırdı

SPOR DAİRESİ SALONLARI KAPATTI: İtalya’da 7.375 kişide korona virüsü görülürken, 366 kişi hayatını kaybetti. Maçlar 2 gün önce ertelendi. Fransa, Almanya, Avusturya, Azerbaycan maçların seyircisiz oynanması kararını dün aldı. Güney’de bile maçlar seyircisiz oynatılırken, bizdeki 1 vaka sonrası Spor Dairesi salonları kapattı, spor durdu. Vaka sayısı artarsa ne yapacağız? Sporcular ne yapacak?

HABER YORUM – AHMET ÖZSOY

Ülkemizdeki koronavirüs salgını spor müsabakalarını da etkisi altına aldı.

Eğitim Bakanlığı tüm okulları 3 gün tatil ederken, spor federasyonları da faaliyetlerini erteleme kararı aldı. Dün oynanan okul sporu müsabakaları neredeyse yarım kesildi. Üçüncülük maçı oynandı, 10 dakika sonra başlaması gereken final maçı oynanmadı. Yüzme havuzu dün açık tutuldu, bugünden itibaren kapalı olacağı duyurusu yapıldı.

Hentbol, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Güreş, Yüzme, Atletizm gibi branşlarda federasyonlar ligleri durdurma kararı aldığını açıkladı.

Tenis Federasyonu yönetim kurulunu acilen toplantıya çağırarak liglerin ertelenmesi konusunu görüştü, federasyon başkanı teniste erteleme olmayacağını yazdı.

Futbol Federasyonu konu hakkındaki kararını yarın vereceğini açıkladı.

Spor Dairesi salonları kapattı

Spor Dairesi’nin kontrolündeki kapalı spor tesislerinin kapatılmasına karar verdi.

Daireden yapılan açıklamada, “ülkemizde yaşanan Corona virüsü (Covid-19) gelişmesi sonrasında Spor Dairesi’nin kontrolü altında bulunan tüm kapalı spor tesislerindeki organizasyonları, müsabakaları ve antrenmanları, 11 Mart 2020 Çarşamba gününden, 15 Mart 2020 Pazar gününe kadar durdurma kararı almıştır. Bu süre zarfında tüm spor salonları tedbir amaçlı olarak kapalı olacak” ifadeleri kullanıldı.

Bu mu olmalıydı yani?

Ülkemizdeki resmi makamlar koronavirüslü vaka sayısını “1” olarak açıklarken alınan tedbirlere baktığımızda sanırsınız ki İtalya’dayız.

Haberi duyar duymaz direk erteleme ve iptal edilmesini açıkçacı pek anlamış değilim. Spor tesislerinin kapatılması kararı ise tam bir şok etkisi yarattı bende. Bu kadar mı tedbirsiz, bu kadar mı hazırlıksızsız yani? Bir önlem planı, bir önerimiz, tedbir düşüncemiz neden olmadı da erteleyerek, kapatarak kesip attık? Allah korusun bu vaka sayısı yarın 5 olursa ne yapacağız merak ediyorum?

Düşünün Pazar gününe kadar salonlar kapalı. Maçlar yok, antrenman da yok. Pazartesi salonlar tekrar açılacak. Federasyonların lig müsabakaları da başlayacak tabi Pazartesi.

Peki sporcular 5 gün antrenman yapmadan maça nasıl çıkacaklar? Bu düşünüldü mü? Hesaplandı mı?

Bir sporcunun 5 gün antrenman yapmamasına beden eğitmenleri ne der mesela?

Futbol durmamalı

Evet her şeyin başı sağlık, önce sağlık diyoruz ama alınması gereken ilk önlem de iptal veya erteleme olmamalı.

Futbolda dün kupa maçı oynandı. Bugün de 1 maç oynanacak. Ve herkes futbolun kararını bekliyor. Bence tedbirler, önlemler alınsın ve ülke futbolsuz kalmasın. Güney’de mesela futbol devam ediyor ama seyircisiz. Bu da bir tedbirdir çünkü binlerce insanlar gidiyor maçlara. Bizde ise bu sayı 100’ler. Seyircisiz alternatifi bile tartışılmalı yani..

Futbol takımlarının kamp haberleri duyduk dün biz. Bu önlenebilir mesela. Herkes otellerden çekinip karantina altına alınması haberlerini paylaşırken, futbol takımlarımız otellerde kamp yapmasın yani. Birbirini öpmesin, seromonide el sıkışmasın, gol sevinçleri galibiyet sevinçleri el ele kol kola olmasın mesela. Ama iptal olmasın. Memlekette şu anda 1 korona virüs vakası var ve o da yurt dışından ülkemize gelen ve otelde konaklamış Alman vatandaşı. Ona da acil şifalar dileğimizi göndermiş olalım bu satırlardan.

Avrupa futbolunda durum

Dünyanın gündemindeki korona virüsü vakası karşısında dünya sporu da çeşitli önlemler alıyor.

Mesela bu virüsün en çok zarar verdiği ülkelerin başında gelen İtalya’da bakın nasıl önlem alınmış.

İtalya’da düne kadar 7.375 kişide corona virüsü görülürken, 366 kişi hayatını kaybetti ve 622 kişi hastalıktan kurtuldu. İtalya’daki lig maçları 4 Mart’ta 79 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından seyircisiz oynatılması kararlaştırılmıştı. 1 hafta seyircisiz oynatıldı maçlar. Vaka sayısı gittikçe artınca ve kontrol altına alınamaz hale gelince maçlar durduruldu ve futbol camiası İtalya’da maçların durdurulduğu için ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim durmasına karşı çıkıyor.

Azerbaycan, Almanya, Fransa ve Avusturya ise dün yaptıkları açıklamalarla maçların seyircisiz oynatılması kararını açıkladı. İptal yine yok!

Olimpiyatlar için kararlılık

Bu yıl Tokyo’da Olimpiyatlar var malum. Dünya çapında 3 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na etkisi ve hatta yapılıp yapılmayacağı tartışılıyor.

Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto dün açıklama yaparak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın Japonya’da oynanacağı sözünü verdi.

Japonya Olimpiyat Bakanı, 2011 yılında ülkede yaşanan tsunamiye ve nükleer felaketi hatırlattı, üstlerinden nasıl geldilerse olimpiyat oyunlarında da bunu başarabileceklerini söyledi.

Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura da bu konuda konuştu ve o da, “Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı ve Paralimpik Oyunları’nı iptal etmeyi veya ertelemeyi düşünmüyoruz” açıklaması yaptı.

Bu kararlılıktır, vatandaşa güvendir, çevreye moraldir.

Oysa biz ne yapıyoruz? Halkı paniğe sokuyoruz, güven vermiyoruz, moral hiç vermiyoruz. Yukarıda yazdım. Şimdi en sona tekrar yazıyorum ve soruyorum.

1 vakada 3 gün okullar tatil edilip, sporu durduruyorsak, yarın bu vaka (Allah korusun) 5-10 olursa ne yapacağız?