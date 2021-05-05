Pandemiye karşı yeni umut: Tek hörgüçlü develer

BAE’de bir grup bilim insanı, tek hörgüçlü develere ölü Kovid-19 örnekleri enjekte ettikleri bir deney yapıyor. SARS-CoV-2’ye bağışıklığı olan bu hayvanların ürettiği antikorların, insanları iyileştirmek için kullanılması hedefleniyor.

Bu develerde, insanlar ve diğer bazı hayvanlardan farklı olarak hastalığın hücrelere geçiş kapısı olarak kullandığı bir virüs reseptörü bulunmuyor. Tek hörgüçlü develerin, Kovid-19’la aynı aileden olan MERS’e (MERS-CoV) karşı da bağışıklığı var.

“MERS-CoV develerde barınabiliyor. Ancak hayvanlar hastalanmıyor” diyen Veteriner Merkezi Araştırma Laboratuvarı Başkanı Dr. Ulrich Wernery, araştırmaları hakkında şöyle konuştu:

Virüs, reseptör olmadığı için develerin solunum yolundaki mukoza hücrelerine bağlanamıyor. Bu çok ilginç. Yalnızca insanlar değil, örneğin vizonlarla küçük ve büyük kediler de Kovid-19 kapabiliyor. Bunlar virüsü diğer vizonlara, kedilere veya insanlara bulaştırabiliyor. Bunun tam tersi de olabiliyor. Ancak develerde bu yaşanmıyor.

Zira pandeminin başından beri kedi, köpek ve goril gibi pek çok farklı hayvanda Kovid-19 görülmüştü. Danimarka’da 2,5 milyondan fazla vizon, bir koronavirüs mutasyonu sebebiyle itlaf edilmişti.