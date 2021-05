Avrupa’nın en büyük buzulunda mikroplastik parçaları bulundu

İzlanda’da Avrupa’nın en büyük buzulu olan Vatnajokull buzulunda mikroplastik parçacıkları bulundu.

Reykjavik Üniversitesi, İsveç’teki Göteborg Üniversitesi ve İzlanda Meteoroloji Ofisi’nden bilim insanları, optik mikroskopi ve spektroskopi kullanarak buzuldaki örneklerde çeşitli materyallerden oluşan ve farklı boyutlardaki mikroplastik parçacıkları tespit ettikten sonra bulgularını Sustainability adlı akademik dergide yayımladı.

Buzdaki mikroplastik varlığının buzulların erime ve yer değiştirme biçimlerini, sonuç olarak da gelecekte dünyadaki okyanuslara ve yükselen deniz seviyelerine katkıda bulunacak erimiş su miktarını etkileyebileceğinden korkuluyor.

Mikroplastiklerin buzulların kendi oluşumu üzerindeki etkisi hakkında daha önce az sayıda araştırma yapılmış ve bu araştırmalar çoğunlukla su kirliliğindeki rollerine odaklanmıştı. Ancak bugün Everest Dağı’nın zirvesinden İtalyan Alpleri’ne, Sibirya’nın ücra köşelerinden Ekvador’daki And Dağları’na ve Norveç’teki Svalbard adaları açıklarındaki buzdağlarına kadar tüm dünyada mikroplastiklere rastlanıyor.

Görünüşe bakılırsa yeni bulgular, geçen ay The Proceedings of the National Academy of Sciences’da yayımladıkları makalede havadaki insan yapımı parçacıkların rüzgarla kıtalar arasında yayıldığını ve çıkış noktalarından uzaktaki doğal ekosistemlere müdahale ettiğini belirten Utah Eyalet ve Cornell Üniversitelerinden araştırmacıların sonuçlarını doğruluyor.

Reykjavik Üniversitesi Mühendislik Bölümü’nde doçent olan raporun başyazarı Dr. Hlynur Stefansson, “Çevremizdeki mikroplastik parçacıkların kat ettiği yolları yeterince iyi anlamıyoruz. Plastik, kar ve yağmurla mı taşınıyor? Sebepler hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Aldığımız örnekler Vatnajokull buzulunda çok uzak ve bozulmamış bir yerdendi; kolay erişilemediği için insan faaliyetleriyle doğrudan kirlenmiş olması pek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Dr. Stefansson sözlerine şöyle devam etti:

Mikroplastiklerin buzun dinamikleri üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkileri ve buzulların erimesine katkıda bulunup bulunmadıkları hakkında da çok daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Durum buysa, bu süreç okyanuslara ve yükselen deniz seviyelerine gelecekte katkı yapacak erimiş suyla ilgili önemli bir rol oynayacak

Plastik parçacıklar soğuk buzul ortamında çok yavaş bozulur ve buzullarda çok uzun süre boyunca birikip kalabiliyor.