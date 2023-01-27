Pandeminin başından bu yana çocuk istismarı görüntüleri on kat arttı

İnternet güvenliği alanında çalışan İnternet Gözlem Vakfı (IWF), çocuk istismarı görüntülerinin pandemi kısıtlamalarından bu yana on kattan fazla arttığını gösteren veriler açıkladı.

Pandeminin başladığı 2020 yılının ilk aylarında insanlar daha fazla süre evde kalmak zorunda olduğu için sosyal medya ve internet kullanımı arttı.



İngiltere merkezli vakıf geçen yıl, pandemiden önce bu tip görüntülerin bulunduğu 5 bine yakın internet sitesi varken, bu sayının artık 63 binden fazla olduğunu açıklamıştı.

IWF CEO’su Susie Hargreaves, “Pandemi sırasında herkes daha uzun süre internet kullandı, ancak etkileri ancak şimdi ortaya çıkıyor” diyor ve daha küçük yaştaki çocukların genellikle de kendi yatak odalarında iken istismar edildiği görüntülerin arttığını ekliyor.

IWF, dünya çapında internette cinsel olarak istismar edilen yüzbinlerce çocuk görüntüsünü takip ediyor, doğruluğunu araştırıp, kaldırması için harekete geçiyor.

Vakıf inceleme düzeylerinin geçtiğimiz yıllara kıyasla çok değişmediğini, dolayısıyla daha çok bu tarz görüntü verisi alınmasının daha çok görüntü yüklenmiş olmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Araştırmacılar videoların yatak odasından ya da banyodan, arka planda yoğun ev gürültüleri gelirken kaydedildiğini ya da canlı yayın olduğunu söylüyor.

Kayıtların pedofillerle paylaşılmak ya da satılmak üzere genellikle çocuğun haberi olmadan yapıldığı belirtiliyor.

Görüntülerdeki çocukların nereli oldukların tam olarak belirlenemedi, ancak kimlik tespitine yarayabilecek çeşitli ayrıntıların yetkili makamlarla paylaşıldığı kaydedildi.

IWF İngiltere hükümetini çocukları korumak için göreve çağırıyor. Ancak görüntülerin çoğunun İngiltere dışında, dünyanın çeşitli yerlerinden geldiğini belirtiyorlar.