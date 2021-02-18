“Pandemi Yönetim Kurulları oluşturulmalı”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Covid-19 pandemi süreci ve yapılacak açılımlara ilişkin yazılı açıklama yaparak, görüşlerini paylaştı.

Açıklamada, önümüzdeki hafta tamamen veya kısmen açılım olacağı ve yurt dışından öğrencilerin adaya geleceğinin vurgulandığı ifade edilirken, kapanma sürecindeki tedbirlere ilave tedbir alınması gerektiği belirtildi.

Odanın, mevcut hijyen, mesafe ve maske kullanma tedbirlerine ilave öneri olduğu kaydedilen açıklamada, bu doğrultuda “Pandemi Yönetim Kurulları” oluşturulması tavsiye edildi.

Açıklamada, odanın 12 maddeden oluşan önerilerine de yer verildi.

Öneriler arasında, toplu taşıma, havalandırma, asansörlerdeki havalandırma sistemleri, açılacak kurumların denetimi var.