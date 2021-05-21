Pandemi sürecinde kumar bağımlılığı 6 kat arttı…

Yabancı yayınlara göre Kovid-19 döneminde çevrimiçi kumar sitelerine ilgi arttı.

Independent Türkçe‘nin haberine göre son olarak Bristol Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışma, Journal of Gambling Studies’de yayımlandı.

Salgında kumar sitelerine yönelimin 6 kat artış kaydettiğini ortaya koyan çalışmaya, yüzde 70’i kadın olmak üzere 2 bin 600’ü aşkın yetişkin katıldı.

Araştırmacılar, aşırı alkol tüketimi ile düzenli kumar oynama arasında da net bir bağlantı olduğunu belirtti.

Erkekler daha yatkın

Sonuçlar, erkeklerin günlük olarak kumar oynama olasılığının kadınlara kıyasla üç kat fazla olduğunu ortaya koydu.

Hem kadınlar hem de erkekler için haftada en az bir kez aşırı içki içilmesinin (6 birimden fazla, 3 litre biradan fazla) düzenli kumarla güçlü şekilde bağlantılı olduğu görüldü.

Eğlence veren aktiviteden rahatsızlığa…

Kumarın eğlence veren bir aktiviteden kolaylıkla bir bozukluğa, rahatsızlığa dönüşebildiğini belirten uzmanlar, salgın döneminde bu tür çevrimiçi hizmetlerin popüleritesinin arttığı konusunda uyarıda bulundu.

Pandemide çevrimiçi kumar, bahis ve oyun gibi sitelere ilginin nedenlerini ve bu duruma karşı yapılması gerekenleri, Nöroloji Uzmanları Dr. Mehmet Yavuz ve Dr. Oğuzhan Onultan değerlendirdi.

Çevrimiçi kumar, bahis gibi yönelimlere ilginin pandemi döneminde arttığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, bu durumun başlıca sebebini evde kapanma ya da dış mekanlarda sosyalleşememe olarak görüyor.

Özellikle evden çıkamayan veya bağımlılığa yatkın kişilerin çevrimiçi bahis sitelerine ilgi gösterdiğini aktaran Onultan, akıllı telefonların yaygınlaşması ve bu cihazlar yüklenebilen kullanım programlarının bahis sitelerine ziyaretleri kolaylaştırıp arttırmakta olduğunu ifade etti.

“Beyindeki ödüllendirilme hormonu seviyesi 10 misli artıyor”

Salgın döneminde uyku bozuklukları, anksiyete ve depresyonda 2 ya da 3 kat artış saptandığına değinen Oğuzhan Onultan, çevrimiçi kumar siteleri ile beyin arasındaki ilişkiye ve dopamin seviyesinin artmasına vurgu yaptı:

Bu dönemde insanların bağımlılıkları arttı veya yeni bağımlılıklar edindiler. Bağımlılıktaki en hızlı ve el altındaki çözüm, internet kumar, bahis siteleri olduğu için buralara ziyaret arttı. Ancak yapılan çalışmalarda bu sitelerde kaybetseniz de kazansanız da beyindeki ödüllendirilme hormonu olan dopaminin seviyesi 10 misli artmaktadır. Bunun da kaybedenlerin oynamaya devam etmesine neden olduğu düşünülmektedir.