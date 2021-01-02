Pandemi ne zaman durdurulamaz hale geldi?

“Bir toplantıdaydım. İnsanlar olayın vahameti hakkında konuşuyorlardı. Ben de uçakta öksüren insanlardan bahsediyordum. Ardından ise birisi benim cümlemi tamamladı ve ‘İnsanlar küt diye gitmeye başladı’ dedi.”

‘Pandemi yönetiminin ilk kuralı: Lafı Evirip çevirmeden söyleyin’

Hanage sözlerine şöyle devam etti:

“İyi bir pandemi yönetiminin ilk kuralı şu; bunu insanlara doğrudan söylemek zorundasınız. Lafı evirip çevirmeden söyleyin. Bu türden açıklamalar gerekliydi. Ama Mart ayına kadar riskleri önemsemeyen halk sağlığı yetkilileri tarafından salgın göz ardı edildi.”

‘Çabalar eksik kaldı’

Hanage geriye dönüp baktığında en çok da ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere birçok ülkenin, enfeksiyonların ilk yayılımı ile daha etkili bir şekilde mücadele etmek için attıkları somut çabaların eksikliğinden şaşırıyor.

Ancak Hanage’a göre kaçırılan en büyük fırsat, Avrupa’nın ilk ciddi salgını olan Kuzey İtalya’daki salgına diğer ülkelerin nasıl tepki verdikleriydi:

“Gördüğüm kadarıyla kırılma noktası, diğer ülkelerin İtalya’da olup bitenlere dikkat etmemeleriydi.”

Hanage şimdi dahi politika çevrelerinde ve bireyler arasında aynı zihinsel uyumsuzluğun olduğunu söylüyor.

Net olan bir şey varsa o da, bilim insanları şansın kaçırıldığı konusunda hemfikir.

Çin’den ABD’ye getirilen insanlar

Michael Worobey ve meslektaşları tarafından virüsün evrimini izleyen ve Ekim ayında Science dergisinde yayımlanan bir makale, bazı anlatıların aksine, Avrupa ve ABD’deki bazı erken çabaların ilk ortaya çıkan kümeleri zamanında “bastırmada” anlaşıldığından çok daha etkili olabileceğini öne sürüyor.

Yayımlanan makalede, “Çalışmamız, hızlı erken müdahalelerin, virüsün erken girişlerinin Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygınlaşmasını başarıyla engellediğini öne sürüyor. Sonrasında ise virüsün Çin’den ABD’ye ve İtalya’ya taşınması Avrupa ve Kuzey Amerika’da uzun süreli yayılım ağını meydana getirdi” ifadeleri yer aldı.

Makalenin devamında ise Trump yönetiminin Çin seyahatlerini engellemesine rağmen 40 bin ABD vatandaşını Çin’den ülkesine getirmesine de değiniliyor.

Worobey bunun, “ABD ve Avrupa’daki büyük salgınları tetikleyen virüsün seri, çoklu girişlerinden” birine yol açtığını söylüyor.

Başka bir deyişle, halk sağlığı yetkilileri, ülkelerine gelen yeni enfeksiyonları görmemeleri sebebiyle, hastalığa karşı koymanın mümkün olduğu konusunda yanlış dersler çıkardılar.

Virüsün mutasyon geçmişiyle yayılmasına ilişkin kendi analizini yapan Cambridge Üniversitesi’nden Peter Forster, Worobey’in belirgin zaman çizelgesi fikrine katılmıyor.

Enfeksiyonlar için farklı bir yol öneren Forster’in çıkardığı sonuçlar ise Worobey ile benzerlik gösteriyor.

Hanage ve Worobey gibi, o da en etkili bir yöntem olan erken aşamada virüsün izini sürmenin bir fark yaratmış olabileceğine inanıyor.

“Chris Whitty’ye (İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı) bunu çok erken öneren bir mesaj gönderdim. Ama bir cevap alamadım. Birkaç hafta sonra ise virüs her yere dağıldı.