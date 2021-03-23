Pandemi Hastanesi’nde bir ilk

Acil Durum Hastanesi ( Pandemi) Başhekimi Erol Uçaner, Acil Durum Hastanesi’nde bugün ilk kez uzamış entübasyon nedeniyle trakeotomi yapıldığını söyledi.

Uçaner’in paylaşımı:

Covid-19’la mücadele her yönden devam ediyor. Covid-19 hastalarımıza hizmet verdiğimiz Acil Durum Hastanesi’nde bugün ilk kez uzamış entübasyon nedeniyle trakeotomi açılmıştır.

Kulak Burun Boğaz servisi, Anestezi, Ameliyathane hemşire ekibine her türlü riski alarak hastamıza uyguladıkları bu müdahaleden dolayı teşekkür ederim.

Trakeotomi nedir?

Hava yollarının çeşitli nedenlerde tıkandığı ya da solunum işlevinin tam olarak gerçekleştirilemediği durumlarda trakeostomi ameliyatı yapılabilir.

Trakeostomi ile birlikte solunumda görev alan ağız, burun ve boğaz gibi yapılardan bağımsız olarak akciğerlerin havalanması sağlanır.