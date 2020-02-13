Türkiye

Palu ailesi davasında karar

13 Şubat 2020

Kamuoyunda ‘Palu ailesi’ olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kamuoyunda ‘Palu ailesi‘ olarak da bilinen davanın 6. duruşması, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael ile Hava Paluİsa PaluFatih PaluAyşe Palu ve avukatları katıldı. Sanık aile üyeleri, güvenlik önlemleri eşliğinde, adliye binasına, arka kapıdan alındı.

‘Meryem solunum yetmezliğinden ölmüş olabilir’

Mahkemenin son savunmaları aldığı duruşmada tutuklu sanık Tuncer Ustael, Meryem Tanhal ve kızı Melike Tanhal‘ın kaybolması olayıyla bir ilgisi olmadığını söyleyerek, “Ben Palu ailesinden davacı ve şikayetçiyim. Herkes Allah’ından bulsun, kimseye hakkımı helal etmiyorum” diye konuştu.

Havva, İsa, Ayşe ve Fatih Palu’nun avukatı ise Meryem Tanhal’ın ölüm nedeninin darp ya da işkence değil gömüldükten sonra yaşadığı solunum yetmezliği olabileceğini iddia ederek şunları söyledi:

“Meryem’in cesedi üzerinde otopsi yapılamadı, cesedin atıldığı söylenen yerde de herhangi bir coğrafi değişim yaşanmamıştı. Meryem Tanhal’ın ölüm nedeni henüz belirlenemedi, beyanlar hukuki anlamda tespit ve teşhis ifade etmez. Meryem, Tuncer’den şiddet gördüğü sırada ölmeyip, bayılmış olabilir. Bayıldı sanılarak gömüldüğü için solunum yetmezliğinden ölmüş olabilir. Ölüm nedeni Tuncer’in yapmış olduğu eylemlerden değil, toprak altında solunum yetmezliğinden olmuş olabilir. Bu da sanıkların iştirak etmediğini gösterir. Tuncer’in Meryem’i gömme eylemini İsa’ya zorla yaptırdığı düşünüldüğünde, bu durumun suça iştirak olarak değerlendirilmemesi gerekir. Benim müvekkillerimin idaresi cin, büyü ve benzeri şeylerle korkutularak sakatlanmıştır.”

Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme heyeti, Meryem Tanhal’ın, Tuncer Ustael tarafından ısrarlı şekilde dövülmesi, aç soğukta bırakılması sonucu eziyet çektirerek öldürüldüğü kanaatine vararak, Tuncer Ustael’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Merhem Tanhal’ı ağaca bağlaması nedeniyle ‘Kişiyi hürriyetten yoksun kılmak‘ suçundan 4 yıl, Meryem Tanhal’ın banka ve kredi kartlarını kullanması suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Emine Ustael, Hava Paluİsa Palu ve Ayşe Palu ise suça iştirak etmek suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı kişilere ayrıca ‘Kişiyi hürriyeti yoksun kılmak’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, bu ceza ertelendi.

Fatih Palu ise suça iştirak etmek suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. Hakim, Fatih Palu’ya, “Suç tarihinde yaşın ufaktı ama işlenen suçun bilincinde olduğu kanaatine vardık” dedi.




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