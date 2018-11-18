Dünya

Pakistan’da saldırı: 5 asker hayatını kaybetti

Pakistan'da düzenlenen iki saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

İstihbarat yetkilileri, Ketta kentinde askeri bir aracın geçişi sırasında yol kenarına döşenen bombanın patlatılması sonucu 3 askerin öldüğünü, 4 askerin yaralandığını duyurdu.

Yetkililer, Kuzey Veziristan’da da roket güdümlü el bombasının askeri araca isabet etmesi sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin yaralandığını kaydetti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

 




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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