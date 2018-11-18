Kıbrıs

Girne’de kaldığı daireden düştü

Girne’de  kaldığı dairenin penceresinden düşerek yaralanan 1 kişi kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinden sonra yoğun bakım servisinde kontrol altına alındı.

PGM

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, dün saat 23:30 sıralarında, İskenderun Caddesi üzerinde bulunan Towers Apartmanının ikinci katında kalan Schadrack Mike Tayaye (E-24), alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, yatak odası penceresinden yaklaşık 6.70 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 




İlgili Makaleler

18 Kasım 2018

Geçitköy-Girne yüzyüze çarpıştılar

18 Kasım 2018

Tarih kokan Başpınar yeniden canlandırılıyor

18 Kasım 2018

Dövizdeki oynaklık kiracıyı korkuttu

18 Kasım 2018

Vatandaş çevreye sahip çıktı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2018, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Kapalı