Girne’de kaldığı daireden düştü

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, dün saat 23:30 sıralarında, İskenderun Caddesi üzerinde bulunan Towers Apartmanının ikinci katında kalan Schadrack Mike Tayaye (E-24), alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, yatak odası penceresinden yaklaşık 6.70 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.