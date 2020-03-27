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Pakete rağmen çalışıyorlar

27 Mart 2020
LTB Başkanı Harmancı, önceki gün açıklanan ekonomik önlem paketi çerçevesinde belediyelerden de yapılacak olan yüzde 25 kesinti hakkında dün sabah da Lefkoşa Türk Belediyesi Ağır Araçlar Birimi önünde bir konuşma yaptı LTB Başkanı Mehmet Harmancı, konuşmasının sonunda tüm personele teşekkür etti, bu zor dönemlerde canla başla çalışan ekibini alkışlayarak takdir etti

Lefkoşa Türk Belediyesi Temizlik Şubesi ekipleri dün de görev sorumluluğunu yerine getirdi. Ekipler, gece boyunca tüm çöp konteynırlarını boşalttı, gündüz i temizlik, ilaçlama gibi diğer rutin hizmetleri vermeye devam etti

Hükümetin ekonomik önlem paketine ilk tepki Belediye Emekçileri Sendikası’ndan (BES) geldi. BES, önceki akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, LTB personelinin artık çalışmayacağını duyurdu.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada,” Hükümet edenler başta sayın başbakan ve ekonomi bakanı, yarın (26 Mart 2020) sabahtan itibaren giyin maske eldiven, verin belediye hizmetleri” ifadelerini kullandı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise paketin açıklanmasının hemen ardından, ekonomik ve mali kararlar çerçevesinde belediyelerden yüzde 25 kesinti yapılmasının tüm mücadeleye sekte vuracak bir yaklaşım olduğunu belirten açıklama yaparak, çok üzgün olduğunu ifade etti.

LTB Başkanı Harmancı, ekonomik önlem paketi çerçevesinde belediyelerden de yapılacak olan yüzde 25 kesinti hakkında dün de Lefkoşa Türk Belediyesi Ağır Araçlar Birimi önünde konuşma yaparak, “Sendikamız (BES) ve çalışma arkadaşlarımızla beraberiz. Bu çalışmalar durmayacak ama hakkımızı da söke söke alacağız” dedi.

LTB Temizlik Şubesi çalışanları, gece boyunca tüm çöp konteynırlarını boşalttı, gündüz ise temizlik, ilaçlama gibi diğer rutin hizmetleri vermeye devam etti Lefkoşa Türk Belediyesi’nde görevli temizlik ekibi, her gün olduğu gibi dün de görev sorumluluğunu yerine getirdi

Hizmet aksamadı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde görevli temizlik ekibi, her gün olduğu gibi dün de görev sorumluluğunu yerine getirdi.

LTB Temizlik Şubesi çalışanları, gece boyunca tüm çöp konteynırlarını boşalttı, gündüz ise temizlik, ilaçlama gibi diğer rutin hizmetleri vermeye devam etti.

LTB Temizlik Şubesi ekiplerinin özverili çalışmaları LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından ayakta alkışlanırken Lefkoşalıdan büyük takdir topladı.

 

Harmancı: Çok üzgünüm”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, önceki gün Bakanlar Kurulu kararının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekonomik ve mali kararlar çerçevesinde belediyelerden yüzde 25 kesinti yapılmasının tüm mücadeleye sekte vuracak bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Harmancı, “sadece coronavirüs mücadelesi için o günden beri harcadığımız ilaç/malzeme rakamı yaklaşık 2 milyon, yurttaştan elde ettiğimiz tahsilat 100 den 1’e düşmüş durumda, borcu dolayısı ile kapalıyken açtığımız su saati sayısı 300 civarı… Çok üzgünüm hem de çok…” dedi.

 

“Hakkımızı söke söke alacağız”

LTB Başkanı Harmancı, önceki gün açıklanan ekonomik önlem paketi çerçevesinde belediyelerden de yapılacak olan yüzde 25 kesinti hakkında dün sabah da Lefkoşa Türk Belediyesi Ağır Araçlar Birimi önünde bir konuşma yaptı.

Harmancı, konuşmasında “Sendikamız (BES) ve çalışma arkadaşlarımızla beraberiz, “Bu çalışmalar durmayacak ama hakkımızı da söke söke alacağız” dedi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, konuşmasının sonunda tüm personele teşekkür etti, bu zor dönemlerde canla başla çalışan ekibini alkışlayarak takdir etti.

 

 

 

 

 

 

 



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