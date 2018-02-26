Özyiğit, YDÜ Kadın Basketbol takımını kutladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 2017-2018 Sezonu Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nı kutladı.

Özyiğit, yayımladığı mesajda, “Gösterdikleri gelişim ve performans ile kazandığı tarihi şampiyonluklarla ülkemiz adına büyük gurur yaşatan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın sporcularını, teknik kadrosunu ve yönetimini tebrik ediyor; sezon içerisinde Türkiye ve Avrupa’da aynı başarıları tekrarlayarak şampiyonluklar kazanmalarını ve bizleri yeniden gururlandırmalarını temenni ediyorum” dedi.