HAKSEN, Kaymakamlıklardaki kadro ve bina sıkıntısına dikkat çekti

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), kaymakamlıklardaki kadro eksikliği ve bina sıkıntısına dikkat çekerek, bunların bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguladı.

HAKSEN Gazimağusa Bölge Başkanı Gülüm Gül yaptığı yazılı açıklamada, kaymakamlılar ve bucakların kadro yetersizliği yüzünden işlevsizleştirildiğini, toplamda 54 olan ilçe müfettişi, bucak sorumlusu ve kıdemli ilçe müfettişi kadrolarının tümünün boş olduğunu ve çalışan sayısının sıfır olduğunu kaydetti.

Merkezi idarenin işleyişinde kaymakamlıkların rolünün esas olduğunu belirten Gül, kaymakamlık binalarının çoğunun 1974 öncesinden kalma eski binalar olduğunu, bucakların nerdeyse hiçbirinde internet bağlantısı bulunmadığını belirtti.

Gül, öncelikle münhal bulunan III.Derece İlçe Müfettişi kadrolarının doldurulması, kaymakamlık ve bucak hizmet binalarının iyileştirilmesi, eksik bulunan kaymakamlık, bucak ve bağlı işyerlerine internet, EBYS alt yapısının ivedilikle kurulması, ihtiyaç duyulan diğer eksik personel kadrolarının takviye edilmesi gerektiğini kaydetti.