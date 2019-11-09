Özyiğit: Taçoy jeneratör alımı konusunda ihaleye çıkılmasını içeren protokolü uygulamamak için elinden geleni yapıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un, UBP-HP hükümeti ve El-Sen arasında imzalanan jeneratör alımı konusunda ihaleye çıkılmasını içeren protokolü uygulamamak için elinden geleni yaptığını savundu ve Taçoy’u “attığı imzaya sahip çıkmamakla” suçladı.

Özyiğit yazılı açıklamasında, “Jeneratör alınmaması, kişisel olarak bu ihaleye karşı olduğunu belirten Bakan Taçoy’un mu, yoksa hükümetin görüşü mü? Atılan imza mı, yoksa Bakan’ın görüşü mü geçerlidir?” diye sordu.

Taçoy’un protokolü uygulamama noktasında sürekli olarak topu enerji verimliliği konusunda kurulan komiteye attığını ileri süren Özyiğit, “Sn. Bakan’a düşen görev süreci oyalamak değil, attığı imzaya sahip çıkmaktır” dedi.

“KOMİTE, YATIRIM GEREKLİLİĞİNİ ARAŞTIRMAK VE KARAR VERMEK İÇİN KURULMADI”

El-Sen ile imzalanan protokol gereği yatırımlar yapmayı kabul eden ve imza koyan Taçoy’un yaptığı her açıklamada, yatırımın gerekli olmadığını ve yatırım için hazırlanan teknik şartnamenin de taraflı olduğunu kaydettiğini savunan Özyiğit, bu yönde hiçbir argüman sunamayan Bakan’ın varsa argümanlarını bilimsel temeller ışığında açıklamak zorunda olduğunu vurguladı.

Özyiğit, komitenin görevinin ihale kararı alınmış olan yatırıma alternatif bir yatırım modeli olup olmadığını değerlendirmek olduğunu, sonuçta ortaya başka daha uygun ve ekonomik bir alternatif konulamadan komite çalışmalarının tamamlandığını da iddia etti.

Özyiğit, “Bugüne kadar ortada olan tek rapor ve buna bağlı yatırım politikası 2018’de kurum tarafından hazırlanandır. Başka hiç bir çalışma, hesap, kitap ortaya konmuş değildir. Bu gerçekler ortada iken, Bakanın yapmaya çalıştığı yatırımı engellemek için oyalama yapmaktan başka bir şey değildir” dedi.

Enerji konusunda gününde ve zamanında yapılmayan yatırımların günün sonunda özele yarayacağını, bunun faturasını da maalesef yine halkın ödemek zorunda kalacağını belirten Özyiğit, kimsenin topluma bunu yaşatmaya hakkı olmadığını kaydetti.

“ENERJİ YATIRIM RAPORUNA UYGUN OLARAK ADIMLAR ATILMALI”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 4’lü hükümet döneminde hazırlanan enerji yatırım raporuna uygun olarak adımlar atılması gerektiğini belirtti. Özyiğit, “Siz eğer devlet olarak yatırımları planlarınıza uygun olarak zamanında yapmazsanız, günü gelir başkalarına muhtaç olursunuz. Enerji işi uzun vadeli politikalarla şekillenir, günü birlik kararlarla ne Kıb-Tek ne de ülke enerji sektörü yönetilebilir” ifadelerini kullandı.