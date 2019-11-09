Kıbrıs

HP: Seçilmişlerin açık mal bildiriminde bulunmasını sağlayacak yasa çalışmasını tamamladık ve hükümet içerisinde gündeme getirdik

9 Kasım 2019
yenal senin

Halk Partisi  (HP) Genel Sekreteri Yenal Senin, parti programında ve seçim dönemi beyan ettikleri şekilde seçilmişlerin açık mal bildiriminde bulunmasını sağlayacak bir yasa çalışmasını tamamladıklarını ve hükümet içerisinde gündeme getirdiklerini kaydetti.

Senin yazılı açıklamasında, kamu yönetimi ile siyasette hesap verebilirlik ve şeffaflık anlayışının  gelişmesini hedeflediklerini belirtti ve bu çalışmayla  bu hedefe katkıda bulunacaklarını kaydetti.

Bu aşamadan sonra yasa çalışmasının yürürlüğe girmesi için gerekli iradenin hükümet ve mecliste gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Senin, başlattıkları sürecin takipçisi olacaklarını da vurguladı.

Senin “Verdiğimiz sözleri tutmak ve hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



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