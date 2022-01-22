Özyiğit: Şimdi adalet, şimdi sosyal devlet, şimdi TDP zamanı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile milletvekili adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde dün Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki LTB tesislerini ziyaret ederek belediye emekçileri ile bir araya geldi, ardından da sırasıyla Kamu Sen, Köprü, İncirli, Türkmenköy, Akdoğan ve Beyarmudu’nu ziyaret etti.

TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özyiğit ziyaretlerde yaptığı konuşmada TDP’nin seçim bildirgesinde yer alan ve ülkenin yapısal sorunlarına çare olacak plan ve projeleriyle ilgili bilgiler vererek, değerlendirmelerde bulundu, sorulara yanıtlar verdi.

Tüm bölgeleri gezdiklerini, tüm ilçelerde yurttaşlar ile buluştuklarını belirten Özyiğit, yurttaşların TDP’ye gösterdiği ilginin, verilen güçlü desteğin kendilerini son derece sevindirdiğini kaydetti.

Yoğun bir sürecin artık sonuna gelindiğini belirten Özyiğit, TDP’nin yarınki seçimlerden güçlü bir şekilde çıkacağını söyledi.

Özyiğit şunları kaydetti: “TDP olarak ‘Şimdi Adalet’, ‘Şimdi Sosyal Devlet’, ‘Şimdi Paylaşım Zamanı’ diyerek yola çıktık. Şimdi Sosyal Devlet Zamanı diyoruz çünkü kimsenin kimseyi sömürmesini istemiyoruz. Şimdi Adalet diyoruz çünkü her şeyin adil olmasını, adilce paylaşılmasını, adalet hissimizin toplum kimliğimiz olmasını istiyoruz. Şimdi Paylaşım zamanı diyoruz çünkü güzel olan her şeyin birlikte ve paylaşarak inşa edildiğini biliyoruz. Ve Şimdi TDP Zamanı diyoruz çünkü; hepimizin ihtiyaç duyduğu bu değişimi, bu düzeni kuranlar ile değil, ancak bizim gibi kendini gerçekten buna adayanlar ile elde edebileceğimize inanıyoruz.”