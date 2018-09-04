Özyiğit: Önceden planlanmış bir görüşme yoktu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Türkiye Eğitim Bakanı ile önceden planlanmış bir görüşme olmadığı için biraraya gelmediklerini söyledi.

Ankara’da bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, BRT’de yayınlanan “Haber Sizde” programına telefonla katılarak Pembe Paşaoğluluları’nın sorularını yanıtladı.

Bakan Özyiğit, temasları çerçevesinde Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la bir araya geldiğini anımsatarak, sosyal medyada kendisine yönelik yapılan eleştirilere de değindi..

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un görüşmeyi iptal ettiği şeklindeki değerlendirmelerin doğru olmadığını söyleyen Bakan Özyiğit, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile planlanmış bir görüşme olmadığını söyledi.

Bakan Özyiğit, teknik ekiplerin çalışmalarını bitirdikten sonra önümüzdeki günlerde Türkiye Eğitim Bakanı ile biraraya geleceklerini de ifade etti.

Kaynak: BRTK