Özyiğit: Kıb-Tek’in ihtiyacı siyasi hesaplaşma değil, yatırımdır

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Ülkenin ve Kıb Tek’in ihtiyacı siyasi hesaplaşma değil, enerji alanına doğru yatırımdır” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede tüm enerji talebini karşılayan, üretim maliyetlerini düşüren ve çevre dostu üretim yapabilen özerk yapıya sahip bir Kıb-Tek olması gerektiğini belirterek, “Ülkenin ve Kıb Tek’in ihtiyacı siyasi hesaplaşma değil, enerji alanına doğru yatırımdır” dedi.

Kurumu yıpratan açıklama ve eylemlerden vazgeçilmesi gerektiğini kaydeden Cemal Özyiğit, başta Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı olmak üzere, tüm paydaşları toplumun geleceği için daha ucuz, daha temiz enerjiyi üretmek ve özele olan bağımlılığı ortadan kaldırmak adına yatırıma odaklanmaya davet etti.

Yetki sende Sn. Bakan

Bakan Arıklı’nın göreve geldiği günden itibaren Kıb-Tek’te yolsuzluktan bahsettiğini kaydeden Özyiğit, “Sn. Bakana hatırlatmak isteriz ki, artık muhalefet partisi başkanı değildir. Şu an yetki kendisindedir. Yapması gereken kurumu yıpratacak açıklamalarda bulunmak değil, eğer varsa tespit ettiği yolsuzluk veya usulsüzlükleri açıklayarak, gereken hukuki süreci başlatmaktır” dedi.

Arıklı’nın geçtiğimiz günlerde fuel-oil temini ve taşıma ihalesini, ‘uluslararası rekabet koşulları oluşmadığı’ gerekçesi ile iptal ettiğini anımsatan Özyiğit, “Sn. Bakan beş şirketin dosya verdiği bir ihalede usulsüzlük olduğunu göreve geldikten bir ay sonra mı fark etti? Ayrıca Sn. Bakan’ın iptal gerekçesi olan uluslararası ihale açılmamasının nedenini, dönemin UBP-HP hükümetinin sorumlu bakanı Sn. Taçoy’a sormayı düşünmekte midir? diye sordu.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun akaryakıt ihalesi için almış olduğu uluslararası ihale kararını Bakanlar Kuruluna bilinçli bir şekilde götürmeyen Bakan Taçoy’un, UBP-HP Hükümeti’nin düşmesi ile de ihalenin ulusal ihale olarak kurum tarafından açılmasına neden olduğunu anımsatan Özyiğit, gelinen aşamada geçen dönem uluslararası açılan ihaleyi kazanan firmanın süresi dolmasına rağmen en az üç ay daha aynı birim fiyattan yakıt taşımaya devam edeceğini kaydetti.

Belli firmalara avantaj sağlıyor

En doğrusunun 4’lü hükümet döneminde planlanan uluslararası ihale olduğunu, bunun gerçekleşmemesinin sorumlusunun ise UBP-HP döneminde bunu yapılmasına olanak tanımayan Taçoy olduğunu belirten Özyiğit, ancak ihaleyi gerçekleştirmeyip mevcut firma ile ihalesiz devam etmenin de şimdiki Bakan Arıklı’nın sorumluluğu olduğunu vurguladı. Bu gibi işlemlerin adil ihale süreçlerine gölge düşürdüğünü ve belli firmalara avantaj sağladığını ifade eden Özyiğit, “Üzülerek görüyoruz ki Bakanın bu kararı da mevcut firmanın ekmeğine yağ bal olmuştur” dedi.

%45 elektrik üretimini elinde tutan ve 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan AKSA’nın yerine bir an önce yatırım yapılması gerektiği uyarısında bulunan Özyiğit, “Eylem ve söylemlere bakılırsa, Sn. Arıklı da enerji alanına yatırım yapmadan görevi son bulacak bakanlar arasında yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.