Özyiğit: Kapıların kapatılması kararı son derece yanlış

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Rum Yönetimi’nin bazı sınır kapılarını kapatma kararının son derece yanlış olduğunu vurguladı.

Yazılı açıklamasında, Rum Yönetimi’nin bazı kapıları tek taraflı olarak geçişlere kapatmasına yönelik ortaya koyduğu Corona virüsüne karşı önlem gerekçesinin inandırıcı olmadığını, dahası bazı kapılar kapatılırken bazılarının açık kalmasının kararı anlamsızlaştırdığını belirten Özyiğit, “İki toplumu yakından ilgilendiren konulara yönelik yapılması gereken tek yanlı kararlar almak değil, ortak sorunlara karşı ortak kararlar almaktır” dedi.

Tıpkı hidrokarbon konusunda olduğu gibi bu olayda tek taraflı ve daha çok ekonomik düşünce doğrultusunda atılan adımların kimseye faydası olmadığını belirten Özyiğit, “Nitekim bu karar Kıbrıslı Rumlar tarafından da doğru bulunmamış ve bu sabah Lokmacı sınır kapısında eylem gerçekleştirilmiştir. Gelecek adına umut verici olan bu eylemi selamlarken, bu yanlıştan bir an önce geri dönülmesine vesile olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.

Gerekmesi halinde bir karar alınacaksa bunun İki Toplumlu Sağlık Komitesi tarafından alınması, üstelik bunun kapı ayırımı yapılmayacak şekilde olması gerektiğini kaydeden Özyiğit, şöyle devam etti:

“Öyle anlaşılıyor ki Rum Yönetimi’nin aldığı bu karardan İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyeleri ile siyasi partilerin haberi olmamıştır. Oysa Coronaviris salgını dahil iki toplumu ilgilendiren konularda en doğru yol birlikte karar almak, ortak tavır geliştirmektir. İşbirliği süreci ile gelecek adına olumlu adımları ancak bu şekilde geliştirebiliriz.”