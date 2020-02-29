Kıbrıs

Özyiğit: Kapıların kapatılması kararı son derece yanlış

29 Şubat 2020

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Rum Yönetimi’nin bazı sınır kapılarını kapatma kararının son derece yanlış olduğunu vurguladı. 

Yazılı açıklamasında, Rum Yönetimi’nin bazı kapıları tek taraflı olarak geçişlere kapatmasına yönelik ortaya koyduğu Corona virüsüne karşı önlem gerekçesinin inandırıcı olmadığını, dahası bazı kapılar kapatılırken bazılarının açık kalmasının kararı anlamsızlaştırdığını belirten Özyiğit, “İki toplumu yakından ilgilendiren konulara yönelik yapılması gereken tek yanlı kararlar almak değil, ortak sorunlara karşı ortak kararlar almaktır” dedi.

Tıpkı hidrokarbon konusunda olduğu gibi bu olayda tek taraflı ve daha çok ekonomik düşünce doğrultusunda atılan adımların kimseye faydası olmadığını belirten Özyiğit, “Nitekim bu karar Kıbrıslı Rumlar tarafından da doğru bulunmamış ve bu sabah Lokmacı sınır kapısında eylem gerçekleştirilmiştir. Gelecek adına umut verici olan bu eylemi selamlarken, bu yanlıştan bir an önce geri dönülmesine vesile olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.
Gerekmesi halinde bir karar alınacaksa bunun İki Toplumlu Sağlık Komitesi tarafından alınması, üstelik bunun kapı ayırımı yapılmayacak şekilde olması gerektiğini kaydeden Özyiğit, şöyle devam etti:

“Öyle anlaşılıyor ki Rum Yönetimi’nin aldığı bu karardan İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyeleri ile siyasi partilerin haberi olmamıştır. Oysa Coronaviris salgını dahil iki toplumu ilgilendiren konularda en doğru yol birlikte karar almak, ortak tavır geliştirmektir. İşbirliği süreci ile gelecek adına olumlu adımları ancak bu şekilde geliştirebiliriz.”




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of 300 bin TL’lik büyük ikramiye Girne’ye çıktı

300 bin TL’lik büyük ikramiye Girne’ye çıktı

29 Şubat 2020
Photo of HAKSEN’den yangınla ilgili açıklama

HAKSEN’den yangınla ilgili açıklama

29 Şubat 2020
Photo of YAZIKLAR OLSUN!

YAZIKLAR OLSUN!

29 Şubat 2020
Photo of KSP hükümeti istifaya çağırdı

KSP hükümeti istifaya çağırdı

29 Şubat 2020
Photo of Erhürman: Rum Bakanlar Kurulu’nun seçtiği yolu anlamak mümkün değil

Erhürman: Rum Bakanlar Kurulu’nun seçtiği yolu anlamak mümkün değil

28 Şubat 2020
Photo of Özersay: Çok net söylüyorum; böyle bir kararımız yoktur

Özersay: Çok net söylüyorum; böyle bir kararımız yoktur

28 Şubat 2020
Photo of ZAYDER 5. Genel Kurulu’nu yaptı

ZAYDER 5. Genel Kurulu’nu yaptı

28 Şubat 2020
Photo of AKEL: Hükümet hareket biçimi ve tuhaf tavrıyla soru işaretlerine yol açmaktadır

AKEL: Hükümet hareket biçimi ve tuhaf tavrıyla soru işaretlerine yol açmaktadır

28 Şubat 2020
Photo of Devlet Piyangosu çekildi

Devlet Piyangosu çekildi

28 Şubat 2020
Photo of Pilli: Türkiye’den hasar tespit çalışmaları için heyet geliyor

Pilli: Türkiye’den hasar tespit çalışmaları için heyet geliyor

28 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı