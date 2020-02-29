Çin’de corona virüs salgınında can kaybı 2 bin 933’e yükseldi

Söz konusu son can kayıplarının 45’i virüsün en yoğun görüldüğü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, başkent Pekin’de ve Hınan eyaletinde birer kişi yaşamını yitirdi. Ülkede bugüne kadar yaşanan toplam can kaybı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 837’ye, Covid-19 vakası sayısı da 79 bin 251’e çıktı. Covid-19 şüphelisi kişilerin sayısı 1418’e, gözetim altına alınanların sayısı 58 bin 233’e gerilerken, taburcu edilen kişilerin sayısı da 39 bin 2’ye yükseldi. Çin ana karası dışında saptanan Covid-19 vaka sayısı Hong Kong’da 94, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak aktarıldı. Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke, Çin’in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. İRAN’DA CAN KAYBI ARTIYOR İran’da corona virüs nedeniyle 9 kişi daha öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 43’e çıktı, vaka sayısı 593’e yükseldi. İRAN’DA 5 MİLLETVEKİLİNDE SAPTANDI İran Meclis Sözcüsü Esadullah Abbasi, 5 milletvekilinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Abbasi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin talimatıyla İran Meclisi Başkanlık Heyetinden 3 ismin korona virüsü ile mücadele komitesinde yer alacağını ve hazırlanan raporun meclise sunulacağını belirterek, ”Söz konusu 3 ismin hazırlayacağı raporu bekliyoruz. Yarın meclis toplantısı olmayacak. Bu durum pazartesine kadar devam edecek” dedi. İran Sağlık Bakanlığı korona virüsüne ilişkin paylaştığı son bilgilerde ülke genelinde korona virüsü vakasının 388 ve ölü sayısının 34 olduğunu açıklamıştı. BAYERN MÜNİH’TEN TEDBİR Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, corona virüse yakalanma ihtimalinden dolayı futbolcularını ve teknik ekibini, antrenmanı takip etmeye gelen taraftarlarla el sıkışmaması ve selfie çektirmemesi yönünde uyardı.

KARANTİNA GEMİSİNDE 2 YOLCU DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Japonya’da daha önce corona virüs riski nedeniyle karantina altına alınan gemiden 2 yolcunun daha hayatını kaybettiği açıklandı. Japonya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, daha önce Diamond Princess adlı gemiden hastaneye kaldırılan 2 yolcunun daha hayatını kaybettiği açıklandı. Yolculardan birinin Japon vatandaşı bir kadın olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden diğer yolcunun ise İngiltere vatandaşı bir erkek olduğu kaydedildi.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son ölüm haberleri, ülkede karantina gemisi yolcuları arasında yaşanan can kayıplarının sayısını 6’ya çıkardı. Daha önce de gemi dışından 5 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede bugüne dek korona virüsü nedeniyle gerçekleşen ölüm vak’alarının sayısı 11 olarak biliniyor.

VAKLARA YENİLERİ EKLENİYOR

Öte yandan, Japonya’dan bugün bildirilen yeni korona virüsü vak’aları ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vak’a sayısını 939’a çıkardı. Toplam vak’aların 705’ini, daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları oluşturuyor.

İTALYA’DA VAKA ARTIYOR

Çin’den yayılan ve dünya genelinde ciddi ölümlere neden olan corona virüs, İtalya’da da görülmeye devam ediyor.

İtalyan yetkililer, 800’den fazla kişiye yapılan corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Çin’den yayılan ve dünya genelinde ciddi ölümlere neden olan corona virüs salgını Avrupa’yı tehdit ediyor. Avrupa’da corona virüsün en fazla görüldüğü ülke olan İtalya’da vaka sayısı artmaya devam ediyor. İtalyan yetkililer, 800’den fazla kişiye yapılan corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.