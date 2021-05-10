Özyiğit: Herkesin eteğindeki taşları dökmesini arzu ederdim

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanı Tatar’ın toplantıda yeni bir şey söylemediğini savundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre görüşmeleri ile ilgili Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirmesinin ardından Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile siyasi parti başkan ve temsilcileri toplantıyı değerlendirdi.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, toplantıda yeni bir şey söylemediğini savundu.

Özyiğit “Öneriler niye bizimle paylaşılmadı. Bunun eleştirilerini orada da yaptık. Yine de biz bugün yeni bir şey mi duymak isterdik. BM Genel Sekreteri’ne başka mesajlar mı söylendi? Onların olmadığını gördük, 6 maddelik öneri sundu. 1’inci maddede tanınma istendi, tanınma olursa görüşmelerin olmasının ne anlamı var? Bütün bunları görerek biz bugün Cumhurbaşkanı’nı yine dinledik. Yeni bir şey söylemedi ama biz en azından kendi görüşlerimizi, Cenevre süreci ve sonrasında yaşananları, gördüğümüz yanlışları ve eksiklikleri ifade ettik. Gençlerimizin geleceğinin nasıl sarpa saracağını not ettirmek için geldik. Ben arzu ederdim böyle önemli bir konuda herkesin bulunduğu bir ortamda herkes eteğindeki taşları döksün” dedi.

Özyiğit, kendi çocukluğu ve ilk gençlik yıllarının kan, acı ve göçü görerek geçtiğini ve bunun bir daha olmasını istemediklerini de ifade ederek bunun da Siyasal eşitlik temelinde federal çözümle mümkün olduğunu kaydetti.