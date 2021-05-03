Özyiğit, Covid-19 önlemleri çerçevesinde kendini izole etti

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Covid-19 önlemleri çerçevesinde kendini izole ettiğini, dolayısıyla bugün yapılacak Meclis Birleşimine de katılamayacağını duyurdu .

Özyiğit sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“Cenevre’ye giden kafilede, olasılık çok az da olsa ‘belki çözüm müzakerelerini yeniden başlatacak bir ışık çakılır’ umuduyla ben de vardım. Ama olmadı. Ortak bir zemin bulunamadı. Bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek, sonuçları hem Kıbrıslı Türkler’e hem de Türkiye’ye nasıl yansıyacak hep birlikte göreceğiz.

Bu bağlamda, tüm kafileye yapılan PCR test sonuçlarının ‘negatif’ çıkmasına rağmen, Covid-19 önlemleri çerçevesinde kendimi izole ediyorum. Dolayısıyla bugün yapılacak Meclis Birleşimine de katılamayacağım.”