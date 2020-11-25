Özyiğit: Bizim dışımızda 26 varsa bu hükümete girme düşüncemiz yoktur

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, BRT’nin Meclis’te yayınlanan 50+1 Programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Erken seçim ve hükümet kurulması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cemal Özyiğit, ülkede hükümet olmadığı için siyasi bir kaos yaşandığını ifade etti.

Erken seçim için 2022 başı daha uygun

Erken seçim ile ilgili olarak da Özyiğit, “ 2021 Sonbahar veya 2022 Başları… Şubat gibi… Bizde şu an konuşulan odur…” dedi.

Özyiğit, Kasım 2021’de seçim istemenin bütçeyi bırakıp kaçmak anlamına geleceğini belirterek, belli başlı sorunlar ve çalışmaları geride bırakıp 2022 Yılı başında bir seçimini doğru seçenek gördüklerini ifade etti.

Cemal Özyiğit, ülkede şu anda kurtulacak Yeni hükümetin ilk görevinin bütçe olacağına işaret etti.

CTP Heyeti ile dün yaptıkları görüşmeyi de değerlendiren Özyiğit, Erhürman’ı dinlediklerini ve görüşlerini paylaştıklarını söyledi.

PM toplanıyor

TDP’nin bütünsel kararının sorulması üzerine Özyiğit, “ Genişletilmiş MYK topladık. Bu akşam PM toplayacağız. Tufan Erhürman’dan aldığımız görüşleri değerlendireceğiz. Tufan Erhürman da değerlendirmelerini yapsın. Tekrar geldiklerinde durumumuz ortada… Genel Başkan olarak genel eğilimi tekrar edeyim. TDP Hükümeti kuran partilerden birisi olmak ister. Bizim dışımızda bir çoğunluk varsa, dışarıdan destek veren parti olmak istemez” dedi.

Özersay başkanlık sevdası yüzünden Denktaş’ı bahane etti

Dörtlü Koalisyonda TDP’nin Kurucu parti konumunda olacağına işaret eden Cemal Özyiğit, “ İlkelerde anlaşmaya büyük önem verdiklerini ifade etti.

İlkelerin ne olduğunun sorulması üzerine Özyiğit şöyle konuştu:

Geçmiş dörtlü koalisyonda, tam meyveleri toplamaya başlayacakken, Kudret Hoca başkanlık sevdası yüzünden, Serdar Bey’i bahane ederek gitti. O zaman bunlar hiç olmamış gibi “ Vay Kudret Hoca hoşgeldin diyerek bağrımıza basacak değiliz. Öyle bir hükümet kurulursa, bunları oturup konuşacağız

Partiler arasında kabineler belli oldu iddialarının tamamen yalan olduğunu vurgulayan Özyiğit, niyet sorduklarını, model ve ilkeleri ve hedefleri sorduklarını ve gerekli yanıtları aldıklarını söyledi.

Özyiğit, “ TDP ille de hükümet olma sevdasında değildir. Şu anda hükümet önceliğimiz değildir. Ülkemize müdahaleyi, kabul edemeyiz. Bununla ilgili mücadeleyi de sürdüreceğiz. Kurumlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ama ülke hükümetimiz… TDP ilkeler çerçevesinde, hükümeti kuran bir durumda olacaksa, bunu görüşmeye hazırız. Elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bizim dışımızda 26 ve artı varsa bu hükümete girme düşüncemiz yoktur” dedi.