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Özyiğit: Bilişim Suçları Yasasıyla İlgili Anayasa Mahkemesine başvuracağız

17 Temmuz 2020
KTOEÖS Özyiğit

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Tahir Gökçebel başkanlığındaki KTOEÖS heyetini kabul ederek görüştü. Özyiğit görüşmede yaptığı konuşmada, Bilişim Suçları Yasası’nın olumlu unsurlar içerse de içeriğinde halen ciddi eksiklikler olduğunu belirterek, TDP olarak yasayla ilgili önümüzdeki Salı günü Anayasa Mahkemesine dava dosyalayacaklarını açıkladı.

Bu yıl öğretmen sınavlarının yapılmayacağının açıklandığını ancak istenmesi halinde bu sınavların yapılabileceğini belirten Özyiğit, Eğitim Bakanlığı’nın Yüksek Mahkeme ile istişare ederek bu sınavların yapılabilmesinin önünü açılabileceğini kaydetti.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel de öğretmen eksikliğini çözemeyen bir anlayış ile eğitim yapılamayacağını belirterek, kimsenin sınavları seçim malzemesi yaparak, yaklaşık 2 bin öğretmen adayı ile oynama hakkı olmadığını söyledi.


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