Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 2019 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, 2020 yılına ilişkin görüş ve beklentilerini açıkladı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, toplumun yapısal sorunlarına yönelik kalıcı çözümler üretilemeyen 2019 yılının, Kıbrıs konusu bağlamında da yıl ortasına kadar durağan, sonrasında ise Berlin’deki 3’lü görüşmeye kadar nispeten hareketli bir dönemin, diğer yandan Hidrokarbon kaynaklı gerginliğe neden olan gelişmelerin yaşandığı bir yıl olduğunu vurguladı.

2019 yılında her ne kadar beklentiler karşılanamasa da, 2020 yılının çözümün sağlandığı, tüm beklentilerin yerine geldiği, sağlık ve huzur dolu mutlu bir yıl olması temennisinde bulunan Özyiğit, “2020 çözümün, adaletin ve emeğin yılı olsun” dedi.

Özyiğit, yaptığı yazılı açıklamada 2019 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, 2020 yılına ilişkin görüş ve beklentilerini açıkladı.

Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte yeniden başlayan müzakere sürecinin, Crans Montana’da sonuca ulaşamamasının ardından durağan bir sürece girdiğini, bu yılın Ağustos ayında liderlerin yeniden bir araya gelmesi ile başlayan sürecin 25 Kasım’da Berlin’de BM Genel Sekreteri ile birlikte gerçekleştirilen 3’lü görüşme ile yeni bir ivme kazandığını belirten Özyiğit, Berlin görüşmesinde, özellikle Rum Yönetimi Başkanı Anastasides tarafından bulandırılan sürecin netleştiğine dikkat çekti.

Berlin görüşmesi sonrasında yayımlanan metinde, 2 kesimli, 2 toplumlu çözüm teyid edilirken, bunun 716 sayılı karara, yani etkin katılıma dayandırıldığını, ayrıca dönüşümlü başkanlık ile yeni sürecin çözüm odaklı olacağının kayıt altına alındığını belirten Özyiğit, “Şu net olarak ortaya çıkmıştır ki, tek seçenek vardır, o da Federasyondur. Kimsenin bu toplumu yeni maceralara sürüklemeye hakkı da yoktur” dedi.

“Yapısal sorunlara çözüm şart”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, büyük vaatlerle göreve gelen UBP-HP hükümetinin verdiği sözleri yerine getirmediğini, özellikle de yapısal sorunların devam ettiğini kaydetti. KKTC Merkez Bankası’nın yayınladığı yılın 3. çeyrek verilerine göre bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş alacakların geçen yılın aynı dönemine göre %16 oranında arttığını, çek kullanmaları yasaklanan kişi sayısının ise yaklaşık %26 oranında arttığını belirten Özyiğit, bu rakamların halkın fakirleştiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Ekonomik göstergelere rağmen, bir yandan mali tedbir ve tasarruftan bahseden hükümetin, diğer yandan tam tersi icraatlara imza attığını, 2020 bütçesinde sözleşmeli personel bütçesinin ciddi oranda artırıldığını, kamuya münhalsiz istihdamların arttığını kaydeden Özyiğit, “Yaşanan gelişmeler maalesef toplum menfaatine değil” dedi.

Ekonominin yanı sıra 2019 yılında maalesef toplumu derinden yaralayan üzücü gelişmelerin de yaşandığını anımsatan Özyiğit, 2020 yılında bu tür acı olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

“2020’den beklentiler”

TDP Başkanı Özyiğit, 2020 yılının, sivilleşme ve demokratikleşmenin gerçek anlamda sağlandığı, çağdaş ve demokratik bir düzenin kurulduğu, ekonominin düzlüğe çıktığı, adaletsiz ve anti-demokratik uygulamaların son bulduğu bir yıl olmasını dileyerek, 2020 yılının tüm sevinçlerin ve üzüntülerin ortak paylaşılacağı bir yıl olmasını temenni etti.