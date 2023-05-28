Özuslu: Toplumu geliştirecek ve ileriye taşıyacak adımları birlikte atacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 25 Haziran’da yapılacak ara seçimde milletvekili adayı olan Sami Özuslu, önümüzdeki dönemde toplumu geliştirecek ve ileriye taşıyacak adımları hep birlikte atacaklarını söyledi. CTP heyeti ve milletvekili adayı Sami Özuslu, 25 Haziran’da yapılacak ara seçim için çalışmaları kapsamında Girne’de çeşitli köy ziyaretlerinde bulundu.

Özuslu’ya ziyaretlerinde CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Girne bölgesi milletvekilleri, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

CTP Basın Bürosu’na göre, gezdiği köylerde halkla sohbet eden Sami Özuslu, toplumu değiştirecek ve dönüştürecek kadroların CTP’de olduğuna vurgu yaptı.

Özuslu: Sorunları çözecek kadroların yönetimde olması gerekiyor

Köy gezileri esnasında halka hitap eden CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, ülkenin adeta sorun yumağı haline geldiğini söyledi ve bu sorunları çözecek kadroların CTP’de olduğunu ifade etti. Demokrasinin dışında yaşanan gelişmelerle oluşan atama bir hükümetle ülkenin yönetildiğini öne süren Özuslu, “Bunun sonuçlarını ekonomik, sosyal ve politik olarak hepimiz yaşıyoruz. Gençler ülkede kalamıyor. Ekonomik çarklar dönmüyor” dedi. 25 Haziran’dan sonra yepyeni bir dönemin başlayacağına işaret eden Özuslu, “Biz toplumu geliştirecek ve ileriye taşıyacak adımları hep birlikte atacağız” dedi. Gezdiği yerlerde oldukça güzel geri dönüşler aldığını kaydeden Özuslu, seçimi kazanarak yeni bir dönemin başlangıcına imza atacaklarını belirtti.

Akansoy: Ülkedeki değişim ve dönüşümün öncüsü olacağız

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da, 25 Haziran’daki ara seçimden sonra yeni bir dönemin başlayacağını söyledi ve bu dönemdeki değişim ve dönüşümün öncüsü olacaklarını söyledi. Ülkede büyük krizler olduğunu ve bu krizleri aşmak için ortak akla ihtiyaç duyduklarının altını çizen Asım Akansoy, bu sebeple Özuslu’yu aday gösterdiklerini söyledi ve seçimi kazanacaklarını ifade etti.

Talat: Özuslu bu ülkeye büyük katkı verecek

Girne İlçe Başkanı ve milletvekili Ongun Talat da, Sami Özuslu’yu aday göstererek bu seçime verdikleri önemi gösterdiklerini belirtti. Özuslu’nun bu ülkeye çok önemli katkılar sağlayacağına inandığını kaydeden Talat, bu seçimi toplumun desteğiyle kazanacaklarını söyledi. Yeni bir dönemin başlangıcının 25 Haziran’daki ara seçim olacağını vurgulayan Talat, CTP olarak sürece öncülük edeceklerini ifade etti.