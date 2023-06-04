Özuslu: Birlikte yöneteceğiz, birlikte kazanacağız - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Haziran 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Özuslu: Birlikte yöneteceğiz, birlikte kazanacağız

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Sami Özuslu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Adayı Sami Özuslu, 25 Haziran’daki ara seçimde Kıbrıs Türk halkının atanmış hükümete bir mesaj vereceğini söyledi ve bu mesajdan sonra ülkeyi hep birlikte yöneteceklerini, birlikte kazanacaklarını ifade etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Özuslu dün CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekilleriyle birlikte Güzelyurt Açık Pazarını ziyaret etti ve yurttaşlarla bir araya geldi.


Özuslu’ya yoğun ilgi gösteren Güzelyurt esnafı, ekonomik krizden dert yandı. CTP milletvekili adayı Sami Özuslu ise, ekonomi konusunda CTP’nin birçok politika ortaya koyduğunu söyledi ve iktidara geldikten sonra hayata geçirecekleri uygulamaları yurttaşlarla paylaştı.

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Tags:Cumhuriyetçi Türk PartisiSami Özuslu
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