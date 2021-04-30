Özsezer: Bir kez daha kamuoyuna gerçek yüzünüzü ispatlamış oldunuz

Kıbrıs Türk Toplu Taşımılar Birliği adına açıklama yapan Basın ve Halkla İlişkiler sorumlusu Mehmet Özsezer, önemli açıklamalarda bulundu. Özsezer’in açıklaması şöyle:

“24.06.2020 tarihinde KTTTB Derneği olarak kayıtlanıp üye yapmaya başladığımız da bize Hayin diyenler, bizim mahkemede KAR-İŞ in tüzüğünün yasal olmadığını savunduğumuz zaman, bizlere inanılmaz suçlamalar yapanlar şimdi ise KIBRIS TÜRK ÇAĞDAŞ KAMU ARAÇLARI İŞLETMECİLERİ BİRLİĞİ’ ni kurarak, Adını KAR-İŞ ‘e tüzük kurultayı yapacağız diye yalan beyanda bulunarak üye yazmaktadırlar. Şimdi sormak lazım ‘Bu ne Peyriz ne lahana’ 11 tane kurucu üye ile kurulan çağdaş kamu araçları işletmecileri birliğinin neye hizmet ettiğini merak etmekteyiz?

Hani KAR-İŞ Dedelerimizin Babalarımızın kurduğu birlik idi, Hani KAR-İŞ ‘i sonuna kadar yaşadacak dık? Hani biz KAR-İŞ’ in tüzüğünün yanlış ve yasaya aykırı olduğunu savunduğumuz zaman yalan söylüyorduk? Hani KKTC mahkemesi etten püften bahaneler ile ara emri vermiş idi ?

Tek kelime ile net olarak KAR-İŞ diye bir birliğin olmadığını biz değil FUAT TOPALOĞLU VE Ekibi söylüyor ve yaptıkları ile ispatlanıyor. İş de bir kez daha şeffaf olmadığınızı ispatladınız ve bir kez daha kamuoyuna gerçek yüzünüzü ispatlamış oldunuz. Yine söyledikleriniz ile yaptıklarınız örtüşmüyor. Yüreğinizi ortaya koyup da KAR-İŞ in tüzüğünde yasal sıkıntı olduğundan dolayı, biz yeni bir birlik kurduk diyerek üyelere çağrıda bulunmaktan korkuyorsunuz.

Neden mi? çünkü öncesinde üyelerinize doğruyu söylemediniz, şimdi ise yeni kurduğunuz birliğe utancınız dan tüzük değişikliği deyip de insanları kandırarak yeni kurduğunuz birliğe üye yapıyorsunuz, ya da yapmaya çalışıyorsunuz.

Artık ‘Tak geniz Düştü ve Keliniz Görüldü’ ve gerçekler daha net bir şekilde ortada. Bu taşımacıyı daha fazla kandıramazsınız, bu sektör elinizden usandı. Umarım yaratmış olduğunuz, önümüzde izin ve itiraz kurulu atamaları gündemde iken, yapılan bu yasaya uygun olmayan hareket düşündürücü ve manidardır. Bu yasa dışı davranışınıza Sn: Başbakanımız ve bakanlarımız inanıp ta o şekilde davranmaya kalkmaz, Tüm taşımacılık sektörünü icra eden meslektaşlarımıza çağrımızdır, bu oyuna gelmeyin konu mahkemede devam etmektedir, bir kez daha sizleri mağdur etmelerine müsaade etmeyin.

Yasal süreç devam ediyor tüm kamuoyunun bilgisine getirmek istiyoruz.

Saygılarımızla;

KTTTB

Basın Ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

MEHMET ÖZSEZER”