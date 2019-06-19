Özlem bir ilk gerçekleştirdi

ÜLKEMİZİ ÇOK SEVİYOR:

Gerçekleştirdiği fotoğraf çekimleriyle dikkatleri üzerine çeken Özlem Karaoğlu ülkemizi çok sevdiğini ve burada da çekim gerçekleştirmek istediğini belirtti

Türkiye’nin güzel yüzlerinden Model Özlem Karaoğlu, bayramdan kısa bir süre önce gerçekleştirdiği imaj çekimleriyle herkesin ilgisini çekti. Pınar Bent Gelinlik ve Kariyer Moda Tasarım kıyafetlerini başarıyla taşıyan Özlem birbirinden güzel pozlar verdi. Make-up’ ını Profosyonel S Banu ile çalışan Özlem Karaoğlu’un yine en ünlü isimlerden Semih Palancı’nın objektifinden fotoğraflarına hayat buldurdu. Çekimler Park of İstanbul’da gerçekleşti. Çekimlerde özellikle hayvanat bahçesinde yılanlar, papağanlar ve küçük ceylan yavrusu ile yakalanan pozlar Türkiye de bir ilk oldu ve sevenlerinin ilgisini topladı

Çekim için ülkemize gelebilir!

Bu keyifli çekimlerin ardından telefondan görüştüğümüz Özlem Karaoğlu ülkemizi çok sevdiğini belirtti. Yakında yeni bir çekim için adamıza gelme planlarının olduğunu belirten Özlem Kıbrıs’taki organizasyon ve etkinlik davetlerine de açık olduğunu söyledi. İlişkisini üç ay önce noktalayan Özlem kendini iş yoğunluğuna adadığını belirterek sohbetimizi noktaladı.