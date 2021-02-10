Özledim “Çook” özledim (2)

Coronavirüsü nedeniyle yapamadığımız ve özlem duyduğumuz bazı şeyleri çok ama çok özledim demiştim 22 Nisan’da yazdığım köşe yazısında.

Aklımın ucundan geçirmediğim bir şey oldu ve yeniden kapandık, spor yeniden durdu ve yine özlemler arttı.

Yeniden özlediklerimi bir kez daha yazma ihtiyacı duyuyorum.

Ülke genelinde bu bela ile uğraşılırken, ben “Sporu” çok ama çok özledim.

Neleri özledim? Bir bir bunları yazacağım.

Kendi arkadaşlarımı, dostlarımla hem sohbet etmeyi hem de gezmeyi özledim.

Spor camiasını özledim, onlarla didişmeyi özledim.

Havadis Gazetesinin cıvıltısını ve BRT Spor Servisi’ni özledim.

Ülkenin gündem yaratan gazetemizdeki hareketli dönemi özledim. Ahmet Özsoy yönetimindeki ekibimi özledim. O haber takibini özledim.

BRT Spor Servisi’ndeki dostlarımı özledim. Onlarla muhabbeti özledim. Yani Çelen, Ahmet Ogan, Hasan Topaloğlu, İltaç bey, Yeşim, Ebru, Latife, Kaya Emiroğlu, Necmi Usal ve Gökhan Kurde ile muhabbeti özledim.

Futbolu, basketbolu, voleybolu, hentbolu, tekerlekli sandalye basketbolunu, tenisi, masa tenisi ve taekwondo federasyonu ile adını yazamadığım diğer federasyonlarının faaliyetlerini özledim.

Hem de çok özledim.

Sertaç Bozatlı ile atışmaları özledim.

Hasan Sertoğlu’nu eleştirmeyi özledim.

Eyüp Zafer Gökbilen ile memleket meselelerini konuşmayı özledim.

Basketbol camiasının didişmesini özledim. Camianın önemli isimlerini özledim. Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve ekibi ile bir araya gelip hem sohbet hem de birbirimizi eleştirmeyi özledim.

Halit Kıryağdı, Emrah Güven, Gökay İşkar, Ahmet Şahinsoy, Cüneyt Doğan ve Kadri Alagöz başkanlar, oyuncular ve basketbol severlerle maç izlemeyi özledim.

Yani kısacası tüm basketbol camiasını özledim.

Voleybolda da başkan Enver Kaya’yı sinir etmeyi özledim. Maçları özledim. Tabi ki hakem Sedat Kılıç başta olmak üzere, hele de Adil Trabzon ile maç öncesi şakalaşmayı özledim.

Hentbolu, Tenis’i ve tabi ki Tekerlekli Sandalye Basketbolunu özledim.

Buse Akşamları‘nda Burak’taki samimi ortamı özledim,

Galdırım’da, dostlarım Bora ve Mahmut, “Cuma ayini” adı altında oturmayı özledim.

34-40 yıllık dostlarımla bir araya gelerek özlem gidermeyi özledim, deniz kenarında balık yemeyi özledim.

En önemlisi tüm dostlarımı özledim.

Bereket versin sevgili program partnerim Tahir Topaloğlu ile Potanın Nabzı’nı yapıyoruz da o anlamda tatmin oluyoruz. Ama Tahir ile maç anlatmayı da çooook özledim.

Anlayacağınız herkesi ama herkesi özledim.

En erken zamanda görüşmek dileğiyle seviliyorsunuz.